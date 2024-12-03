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羽球／印度一姐辛德胡剛摘金 又宣布月底結婚雙喜臨門

中央社／ 新德里3日綜合外電報導
印度羽球女將辛德胡(中)。 美聯社
印度羽球女將辛德胡(中)。 美聯社

兩度奪得奧運獎牌的印度羽球女將辛德胡參加西德莫迪羽球國際賽於1日才剛摘金，當地媒體今天隨即披露，這位印度羽球一姐將於22日在古城烏代坡（Udaipur）結婚的喜訊。

印度新德里電視台（NDTV）報導，前世界冠軍辛德胡（PV Sindhu）參加在印度北方邦首府勒克瑙（Lucknow）點燃戰火的西德莫迪國際羽球錦標賽（Syed Modi International），終結許久沒奪冠的金牌荒。

而她的未婚夫是總部在海德拉巴（Hyderabad）的Posidex Technologies執行董事薩伊（Venkata DattaSai）。

辛德胡的父親拉瑪納（PV Ramana）告訴印度新聞信託社（PTI）：「兩家人彼此認識，但所有大小事一個月前才敲定，由於她的行程將從明年元月起滿檔，因此這是唯一可能的時機。」

拉瑪納說：「這就是兩家決定22日舉行婚禮的原因，而宴客將於24日在海德拉巴，之後辛德胡將隨即展開集訓，因下個球季至關重要。」雖然婚期訂於22日，不過與結婚有關的各項活動將從20日展開。

辛德胡被視為印度最了不起的運動員之一，除了曾接連在里約和東京奧運披銀戴銅之外，還曾奪得5面世界錦標賽的獎牌，包括2019年世錦賽的金牌，世界排名在2017年高居第2創生涯的高峰。

世錦賽 羽球

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