桌球／混合團體世界盃 中華隊吞3連敗無緣8強

桌球混合團體世界盃在中國成都舉行，中華隊今天在預賽最後一戰以4比8不敵羅馬尼亞，以3連敗作收、分組墊底，無緣連2屆挺進8強。

桌球混合團體世界盃共16隊參賽、分成4組，取分組前2名晉級第2階段8強循環賽，賽事分成混雙、男單、女單、男雙、女雙等5點進行，採3局2勝制，並由先拿下8局勝利隊伍贏得比賽。

中華隊與新加坡、韓國、羅馬尼亞同在第3組，在分組賽接連敗給新加坡、韓國後，今天出戰羅馬尼亞不僅非贏不可，還得視最終比分，決定能否搭上8強列車。

中華隊第1點混雙派出黃禹喬與洪敬愷，迎戰羅馬尼亞組合薩瑪拉（Elizabeta Samara）與伊斯特拉特（Andrei Istrate），在3局都曾領先情況下，中華隊組合僅搶下1局，最終以8比11、9比11、11比6落敗，也讓教練蔡淳佑直呼可惜。

蔡淳佑接受中央社訪問時表示，關鍵時候選手心態較為保守、不敢出手。

第2點女單鄭先知以9比11、5比11、7比11遭羅馬尼亞一姐斯佐科斯（Bernadette Szocs）橫掃後，中華隊也提前確定無緣8強。

隨後登場的第3點男單黃彥誠先盛後衰，以11比8、8比11、9比11敗給尤尼斯古（Eduard Ionescu）；第4點男雙則由黃彥誠與郭冠宏上陣，儘管前2局以11比8、11比5拿下，可惜第3局未能保住，以8比11讓出。

中華去年闖進8強、最終名列第7，今年3戰全敗、分組墊底，無緣晉級。蔡淳佑表示，在抽籤結果出爐後就有心理準備，今年可能不好打，幾乎各國都派出主力應戰。

不過，蔡淳佑仍肯定團隊成員這次努力，他表示，在首戰輸給新加坡後，原先以為士氣會因此低落，但團隊成員仍繼續展現拚勁、希望能贏下比賽。

第一階段預賽結束，韓國以3連勝奪得分組第1，與2勝1敗的羅馬尼亞攜手前進8強。

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