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路跑／跑鞋浸滿血水照訓練 曹純玉「自虐」是日常

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曹純玉（左）和周庭印出席品牌活動，難得穿上圍裙。記者曾思儒／攝影
曹純玉（左）和周庭印出席品牌活動，難得穿上圍裙。記者曾思儒／攝影

身為女子馬拉松全國紀錄保持人，我國長跑名將曹純玉今天出席所屬運動品牌活動分享，品牌「贏家愛自虐」不只是一句口號，更是菁英跑者訓練日常，就像今年赴麗江移地訓練時因血泡破掉染濕跑鞋，被詢問要不要休息，她仍想完成課表，最終忍痛跑完最後的8公里。

去年因身體狀況改變跑姿的曹純玉也提到，改變跑姿後肌肉還沒辦法反應，連慢跑都會感到疲累，每天跑出去的感覺都不一樣，有點像傀儡，沒辦法操控，怎麼跑都不舒服。

她坦言去年是人生中很挫折的一年，但也有「自虐」想法，「想看自己撐過這段會是什麼樣子，現在比較習慣，出現狀況比較不會害怕，去年會害怕怎麼踩空、跌倒，現在還是會遇到，但是沒什麼，都過去了。」

全運會累積握有11面金牌的「印帝」周庭印也說，已經「自虐」了好幾十年，不管颳風、下雪甚至寒流來都要訓練，像今天凌晨4點半就已起床吃課表，儘管內心常會有「天使」和「惡魔」糾纏，但為了成績仍會換上跑鞋。

10月跑完芝加哥馬拉松的周庭印提到，當時目標就是挑戰全國紀錄，但第一次抱持明確目標想「大幹一場」，最後卻跑得不如預期，甚至因此落下男兒淚。

「最後有點抽筋，當下滿挫折。」周庭印分享，芝加哥馬拉松後，連慢跑都覺得很累，自己透過時間慢慢調整，狀態一周比一周好，也慢慢找回信心，「比成這樣很低潮，但不會阻止我繼續挑戰。」

曹純玉（左）和周庭印（右）出席品牌活動，由南韓名廚金太星（中）指導煮義大利麵。記者曾思儒／攝影
曹純玉（左）和周庭印（右）出席品牌活動，由南韓名廚金太星（中）指導煮義大利麵。記者曾思儒／攝影

曹純玉（左）和周庭印（右）出席品牌活動，由南韓名廚金太星（中）指導煮義大利麵。記者曾思儒／攝影
曹純玉（左）和周庭印（右）出席品牌活動，由南韓名廚金太星（中）指導煮義大利麵。記者曾思儒／攝影

全運會 天使 芝加哥馬拉松

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