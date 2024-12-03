路跑／向「黑白大廚」名廚學藝 周庭印、曹純玉大喊緊張

路跑年度盛會台北馬拉松將於15日登場，國內女子馬拉松紀錄保持人曹純玉、全運會累積11面金牌的「印帝」周庭印出戰前獲得熱門實境秀《黑白大廚》主廚金太星指點，親自下廚料理有「隱藏天才」稱號的金太星特別為跑者設計的義大利麵。

曹純玉透露平常幾乎不下廚，頂多用電鍋處理簡單料理，今天要在媒體前小露一手十分緊張，昨天接受特訓後一直複習影片，不過金太星拿手的義大利麵料理原本就很適合自己，「以長跑來說，高碳水比例比較重，飯、麵，自己也愛吃。」

看起來「老神在在」的周庭印附和說，有時雖會自己下廚，但走隨性路線，不像金太星有許多步驟和細節，輕忽不得，加上第一次在眾目睽睽下烹煮，讓他直呼能體會金太星上《黑白大廚》的感受。

特別受邀來台的金太星，昨天也把握時間用雙腳感受台北，他透露之前在紐約幾乎每天都跑步，回韓國後因為工作繁忙比較少，有想要恢復跑步，但都會有些藉口，昨天是時隔半年久違跑步，他笑說：「跑一跑就好恨NIKE，如果有準備好醫生就繼續跑，有盡力但沒勉強自己。」

國內長跑菁英曹純玉（右）和「黑白大廚」南韓名廚金太星學做義大利麵。記者曾思儒／攝影

國內長跑菁英曹純玉（左）和周庭印（右），和「黑白大廚」南韓名廚金太星學做義大利麵。記者曾思儒／攝影

國內長跑菁英曹純玉（左）和周庭印（右），和「黑白大廚」南韓名廚金太星學做義大利麵。記者曾思儒／攝影

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