亞太聽障運動會開幕 馬來西亞公開致謝我方協助 

2024年第10屆亞太聽障運動會昨天在馬來西亞吉隆坡舉行開幕式，由馬來西亞青年及體育部部長楊巧雙（YB Puan Hannah Yeoh）親臨主持，會中對各國在9月下旬收到賽會改由馬來西亞接辦的消息後，能夠在非常緊迫的時間下排除萬難來到吉隆坡參賽，表達感謝之意也歡迎各國代表團的參與。

本屆亞太聽障運動會共有22國參加，馬來西亞聽障運動協會理事長Ong Shin Ruenn在致詞時，特別公開表達對台灣的感謝。本屆賽會原定應由伊朗德黑蘭主辦，然而由於中東區域情勢的不穩定，亞太區各國對賽會前景多抱持悲觀態度。

但我國聽障者體育運動協會秘書長暨代表團團長趙玉平，早於去年就判斷伊朗身處的中東情勢將對賽會造成衝擊，於是在今年三月份的國際聽障運動總會年會間，利用各國交流的機會，鼓勵馬來西亞勇於接辦這項賽會，並願意大方分享台灣主辦兩次（2000年台北、2015年桃園）亞太聽障運動會的經驗與各方資源，是促成馬來西亞承辦這項賽會的重要關鍵。

Ong Shin Ruenn同時在昨天結束的亞太聽障運動總會年會表示，吉隆坡將於2028年再次主辦亞太聽障運動會，不同於本屆賽會臨危受命接辦，下屆賽會將會在充足的準備之下，以更高規格的賽會服務來主辦這項亞太區最高等級的聽障運動賽事。

馬來西亞青年及體育部部長楊巧雙在開幕式中頒發大會紀念獎牌給各國代表團，特別邀請趙玉平列於舞台正中央，並大大秀出我代表團會徽，以表達對我國大力協助的滿滿敬意。

我國聽障運動近年主辦賽會經驗豐富，在協會、地方政府與中央政府的三方合作之下，辦理賽會的品質及水準受到國際間高度推崇，2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會（聽障奧運會）也是在我國大力協助及支持之下，主辦權花落日本東京。

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