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影／競技疊杯亞洲盃錦標賽 嘉市選手永不放棄精神勇奪4金

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
競技疊杯亞洲盃錦標賽，嘉市選手憑高超技術永不放棄精神勇奪4金8銀3銅5項第4、1項第5的好成績。圖／嘉市府提供
競技疊杯亞洲盃錦標賽，嘉市選手憑高超技術永不放棄精神勇奪4金8銀3銅5項第4、1項第5的好成績。圖／嘉市府提供

台灣競技疊杯代表隊94名選手，11月28日至12月2日在馬來西亞吉隆坡，參加2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」，嘉市選手在強敵馬來西亞選手包圍下，勇奪4金8銀3銅5項第4、1項第5的好成績，昨晚搭機載譽返國。

此為競技疊杯運動中亞洲最高級別的國際賽事，共有11個國家近500人參賽，其中4面金牌分別由民生國中蔣采芹、玉山國中陳懷恩、育人國小汪佑叡組隊在「徒手接力」、「計時接力」榮獲2金，興嘉國小吳昱興在「計時接力」和「個人Cycle」也獲得2金。

台灣代表隊，共有12位選手來自嘉市，組成的「Team Chiayi」成員有4名特教生及8名普通生，這也是嘉市持續推動適應體育融合運動的成果。也因嘉市著重發展普特融合運動，影響台灣其他縣市開始在競技疊杯運動推動普特共融，94名選手中，共有來自不同縣市的9名特教生代表台灣參賽。

嘉市國手分別來自民生國中、玉山國中、輔仁中學、興嘉國小及育人國小5所學校，帶隊參賽育人國小校長楊家豪說，嘉市特教生不僅讓人為他們奮鬥過程感動，經國際大賽洗禮，現今更具備運動員堅強的韌性。

本屆特別組的賽事高達56人，是歷年最多人數。這一次還有8名一般組別的選手也入選國家隊，嘉市選手是唯一由市府支援參賽的隊伍，特別組第一次有嘉市以外選手加入。

民生國中宋惟森在特別組U19+雙人賽事中，首次與澳洲奶奶JudiTransom組成國際雙人組參賽，突破語言、年齡隔閡，在賽場上透過微笑與肢體的互動及不斷的練習，最後奪下該組別銀牌，一場賽事也串起台灣與澳洲的情誼。

市長黃敏惠說，適應體育不僅是讓特教生有機會運動，更期待透過運動讓特教生與一般生互相理解，彼此加油打氣，實現每個人都能有追求夢想的權利。教育處長郭添財表示，「人文第一、普特共融」，是嘉市教育綱領著重的發展目標，期待「Team Chiayi」小選手們繼續在競技疊杯運動展露光芒

競技疊杯亞洲盃錦標賽，嘉市選手憑高超技術永不放棄精神勇奪4金8銀3銅5項第4、1項第5的好成績。圖／嘉市府提供
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