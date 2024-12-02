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保齡球／亞太聽障運動會獎牌開張 林香孜鍍銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林香孜（中）和隊友擊掌。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
林香孜（中）和隊友擊掌。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供

我國參加2024年吉隆坡第10屆亞太聽障運動會代表團，今天傳回捷報，一向被我國視為獎牌庫的聽障保齡球隊，賽程首日就靠著林香孜在女子個人賽的好表現奪下一面銅牌，也是本屆賽會代表團的首開獎牌。

本屆亞太聽障運動會籌備狀況一波多折，原定的主辦國伊朗因中東區域戰爭情勢影響，賽會無法順利舉行，亞太聽障運動總會（APDSC）9月22日發布公告，由馬來西亞吉隆坡承接本屆賽會，在僅有2個月左右的時間下，大會及各國都有不小的準備壓力。

我國代表團在教育部體育署的全力支持之下，很快地敲定重啟組團參賽工作，並在賽會規模縮減的情況下，選派田徑、桌球、羽球、保齡球及跆拳道等五個隊伍參加比賽。

大會今天陸續展開各項競賽，我國首日羽球隊及保齡球隊兵分兩路出擊，林香孜在女子個人賽開賽後，一路穩定保持在前3名的位置，打完前4局後一度暫居第2位，可惜在最後兩局未能維持水準，終場以1067分排名第3，也為我國代表團在本屆賽會開張，金牌及銀牌則分別由日本及韓國選手拿下。

羽球隊今天全員皆有賽程，全體隊員整日輪番上陣，也大有斬獲，男子選手鄭成鼎及女子選手沈彥汝都在個人單打晉級8強，沈彥汝另與潛力新星蕭安宇搭配的女雙也輕鬆力克香港組合，同樣晉級8強。

中華隊明天賽程將陸續有羽球、保齡球、跆拳道及桌球等隊伍出賽，其中桌球男子隊高掛大會第一種子，將在團體賽分別迎戰伊朗及印度兩隊，預期將能晉級到隔天的4強賽，為我國爭取更多獎牌。

田徑 羽球 跆拳道

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