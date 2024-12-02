擊劍／世界盃銳劍香港站 中華隊小將李讓壓軸獲團體賽第五

世界盃銳劍香港站11月29日到12月1日在香港亞洲國際博覽館舉行，27國174名選手參賽，其中包含了美國常春藤名校的好手。
最後一天的團體賽，戰況激烈男子鋭劍共18隊參賽，我國代表隊在團隊合作下搶進5到8排名賽先遇韓國代表隊，在37:37平手後，最後1棒小將李讓以45比40拿下勝利，在遇強敵波蘭隊，李讓再次展現驚人的韌性，上演逆轉秀，最終以45比43獲勝，贏得本賽事第五名！
前五名分別是中國、哈薩克、香港、美國、中華台北。
世界盃銳劍香港站11月29日到12月1日在香港亞洲國際博覽館舉行，27國174名選手參賽，其中包含了美國常春藤名校的好手。
最後一天的團體賽，戰況激烈男子鋭劍共18隊參賽，我國代表隊在團隊合作下搶進
今年7月，凱文迪許（Mark Cavendish）打破史上最多環法單站冠軍歷史紀錄，成為環法賽35勝紀錄保持者，更被授予...
原本以巴黎奧運為目標，長跑菁英選手「馬拉松女神」雷理莎的國手夢卻被椎弓解離舊傷打碎，加上足底筋膜炎新傷，對再熟悉不過的賽...
日本綠色運動聯盟、國立體育大學、台灣體育運動管理學會及國立清華大學運動事業及政策中心近日簽定合作意向書共同推動環境永續事...
年度馬拉松盛會「台北馬拉松」15日即將登場，運動品牌adidas今天舉行新鞋款發表會，品牌形象大使林柏宏和馬拉松「長跑女...
在中國成都舉辦的桌球混合團體世界盃，中華隊今天在預賽第2戰對上韓國，僅在混雙拿到1局，最終以1比8吞下預賽2連敗，晉級之...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言