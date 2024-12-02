擊劍／世界盃銳劍香港站 中華隊小將李讓壓軸獲團體賽第五

世界盃銳劍香港站11月29日到12月1日在香港亞洲國際博覽館舉行，27國174名選手參賽，其中包含了美國常春藤名校的好手。 最後一天的團體賽，戰況激烈男子鋭劍共18隊參賽，我國代表隊在團隊合作下搶進

2024-12-02 20:19