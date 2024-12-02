自行車／環法單站最多冠得主辦見面會 罹癌車友追星獲動力

今年7月，凱文迪許（Mark Cavendish）打破史上最多環法單站冠軍歷史紀錄，成為環法賽35勝紀錄保持者，更被授予大英帝國勳章，並在今年11月正式退役，為18年的職業自行車傳奇生涯寫下卓越的成就，今天他特地出席「2024 Vision x Mark Cavendish粉絲見面會」，與來自全台的大批車迷見面，還有罹癌車迷深受他感念，期許自己也能為生命堅持下去。

凱文迪許在2016年達成環法30勝後沈寂了一段時間，在2018年罹患EB病毒，也因此遭受憂鬱症纏身，加上2020年新冠肺炎疫情影響，但他始終相信自己能真的做到打破1975年默克斯（Eddy Merckx）創下的34勝紀錄，堅持不放棄的信念在2021年再次拿到環法的單站勝利，並於2024年7月寫下環法賽的35勝紀錄。

凱文迪許也提到，這個紀錄不是他一個人所能達成的，因為有他自己的努力和堅持，車隊、隊友和家人的支持，才能完成。他的紀錄片感動不少車迷，今天就有一位罹癌的車友李孟修看到紀錄片後深受感動，特地來到現場，凱文迪許也特別在李孟修的愛車上簽名，並給予他一個擁抱及暖心的鼓勵。

Vision發源於美國西雅圖，身為世界級自行車領導品牌之一，MIT的高端產品獲得多支國際車隊信任採用，是世界各大賽事的常勝軍，凱文迪許在完成35勝環法紀錄後，親自留言給Vision，感謝由台灣製造的Vision空力輪組及一體式把手陪伴他一起寫下這歷史性的一勝。

今天凱文迪許進場就騎乘環法35勝紀念車，和上百位來自全台的粉絲合照、簽名；現場由Vision全球行銷副總裁馬拉（Claudio Marra）致贈給凱文迪許一座精心為他設計製作的環法35勝紀念獎座，同時也準備了台灣知名的霧峰香米，該香米由Vision Taiwan長期與在地農民契作，回饋在地農民的同時也藉由國際選手來訪時為農民宣傳；凱文迪許也特別在活動現場用華人傳統的毛筆題字，在35勝紀念牆上寫下「35」的歷史紀錄數字。

應環法自行車挑戰賽的邀請首度來台，凱文迪許提到，日月潭風景很美，無論騎車或不騎車都值得好好享受，環潭公路的路面很好，他很樂於感受騎乘過程隨路面的高低起伏，活動舉辦的很成功；此次他還造訪九族文化村，感受到台灣不僅有高科技，還有很棒的單車環境，同時感受到台灣騎車的車友很多，大家都很享受單車的生活，期待未來有更多亞洲的資源和力量來支持自行車運動。 凱文迪許來台出席「2024 Vision x Mark Cavendish粉絲見面會」，被台灣車迷滿滿的熱情感染後開心比出愛心手勢。圖／Vision Taiwan提供

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