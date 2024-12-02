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路跑／用錯方式備戰 馬拉松女神轉念和賽道和解

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷理莎（左）和林柏宏努力為15日登場的台北馬拉松備戰。記者曾思儒／攝影
雷理莎（左）和林柏宏努力為15日登場的台北馬拉松備戰。記者曾思儒／攝影

原本以巴黎奧運為目標，長跑菁英選手「馬拉松女神」雷理莎的國手夢卻被椎弓解離舊傷打碎，加上足底筋膜炎新傷，對再熟悉不過的賽道反而成挫折來源，不過台北馬拉松前雷理莎轉換好心態，12月15日不追求成績或名次，目標和馬拉松「和好」，要健康、快樂享受賽道。

法日混血的雷理莎曾完成全中運國女組1500公尺3連霸紀錄，昔日「天才跑者」曾走過一段離開田徑的黑暗期， 回歸後在長跑獲得亮眼成績，2022年台北馬拉松奪下國內女子組冠軍，加上亮眼外型和健美身材，成賽道的「嬌」點。

擁有法國血統的雷理莎，夢想踏上巴黎奧運殿堂，但今年4月資格賽的大邱馬拉松中椎弓解離舊傷復發，忍痛下棄賽；無緣奧運後又遇足底肌膜炎，接連身體狀況讓她更學會傾聽身體聲音。

今天出席運動品牌跑鞋新品發表會的雷理莎坦言，無緣奧運一度感到挫敗，但教練一句話讓自己頓悟，「他說『妳沒有很努力，妳只有很用力，沒感受到身體的回饋，努力錯了方向』。」茅塞頓開的她反省，過往只專注訓練，忽略休息和身體恢復其實也是訓練的一部分，現在學會把自己先照顧好，「不能把任何一場比賽放在我之上，不能忽略自己、讓自己不見了。」

對跑步有了全新體悟，雷理莎今年台北馬拉松不追求成績和名次，她說：「今年在馬拉松上有點挫折和受傷，心態太在意成績，沒那麼純粹，有點不知道怎麼面對馬拉松，希望重新和馬拉松和好，身體強壯踩在賽道上，健康快樂就好。」

「長跑女神」雷理莎正為15日登場的台北馬拉松備賽。記者曾思儒／攝影
「長跑女神」雷理莎正為15日登場的台北馬拉松備賽。記者曾思儒／攝影

全中運 台北馬拉松 田徑

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