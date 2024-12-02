路跑／備戰台北馬 雷理莎、林柏宏交流心得

年度馬拉松盛會「台北馬拉松」15日即將登場，運動品牌adidas今天舉行新鞋款發表會，品牌形象大使林柏宏和馬拉松「長跑女神」雷理莎一同出席，兩人媒體聯訪的空檔立刻交流起備賽心得，準備15日熱血開跑。

台北馬拉松對兩人各有意義，雷理莎2022年以2小40分54秒奪下國內女子組冠軍，且將個人最佳馬拉松成績推進16分鐘，台北馬拉松賽道成她特別喜歡的賽道；將挑戰半程馬拉松的林柏宏將是首度參加台北馬，他喊說目標是享受比賽、感受跑步的初心，最後仍鬆口希望「破2（跑進2小時內）」的成績目標。

品牌相隔2年半推出的升級跑鞋成為兩人戰靴，雷理莎和林柏宏都對跑鞋前端上翹設計讚不絕口，林柏宏說：「鞋的前面往上翹，有自然往前的慣性，很輕盈、支撐性也很強，練跑時身體上的感覺、數據上，都有明顯變快。」

今天品牌也釋出為日本最具代表性的馬拉松接力賽箱根驛傳打造的系列新色，共有五雙鞋款都換上新裝。

林柏宏直呼銀色加上紅色線條的搭配兼具個性和科技感，雷理莎附和說，第一眼就有熱血的視覺感受，加上輕量化設計，對長跑跑者的體力和速度都有加分效果。 林柏宏展示品牌最新鞋款。記者曾思儒／攝影 雷理莎（左）和林柏宏努力為15日登場的台北馬拉松備戰。記者曾思儒／攝影 雷理莎（左）和林柏宏努力為15日登場的台北馬拉松備戰。記者曾思儒／攝影

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