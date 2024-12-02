快訊

好嚇人！外牆被風吹倒 三重海砂屋都更通過

代理孕母政策大轉彎 衛福部：與人工生殖法脫鉤處理

聽新聞
0:00 / 0:00

路跑／備戰台北馬 雷理莎、林柏宏交流心得

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷理莎（左）和林柏宏努力為15日登場的台北馬拉松備戰。記者曾思儒／攝影
雷理莎（左）和林柏宏努力為15日登場的台北馬拉松備戰。記者曾思儒／攝影

年度馬拉松盛會「台北馬拉松」15日即將登場，運動品牌adidas今天舉行新鞋款發表會，品牌形象大使林柏宏和馬拉松「長跑女神」雷理莎一同出席，兩人媒體聯訪的空檔立刻交流起備賽心得，準備15日熱血開跑。

台北馬拉松對兩人各有意義，雷理莎2022年以2小40分54秒奪下國內女子組冠軍，且將個人最佳馬拉松成績推進16分鐘，台北馬拉松賽道成她特別喜歡的賽道；將挑戰半程馬拉松的林柏宏將是首度參加台北馬，他喊說目標是享受比賽、感受跑步的初心，最後仍鬆口希望「破2（跑進2小時內）」的成績目標。

品牌相隔2年半推出的升級跑鞋成為兩人戰靴，雷理莎和林柏宏都對跑鞋前端上翹設計讚不絕口，林柏宏說：「鞋的前面往上翹，有自然往前的慣性，很輕盈、支撐性也很強，練跑時身體上的感覺、數據上，都有明顯變快。」

今天品牌也釋出為日本最具代表性的馬拉松接力賽箱根驛傳打造的系列新色，共有五雙鞋款都換上新裝。

林柏宏直呼銀色加上紅色線條的搭配兼具個性和科技感，雷理莎附和說，第一眼就有熱血的視覺感受，加上輕量化設計，對長跑跑者的體力和速度都有加分效果。

林柏宏展示品牌最新鞋款。記者曾思儒／攝影
林柏宏展示品牌最新鞋款。記者曾思儒／攝影
雷理莎（左）和林柏宏努力為15日登場的台北馬拉松備戰。記者曾思儒／攝影
雷理莎（左）和林柏宏努力為15日登場的台北馬拉松備戰。記者曾思儒／攝影
雷理莎（左）和林柏宏努力為15日登場的台北馬拉松備戰。記者曾思儒／攝影
雷理莎（左）和林柏宏努力為15日登場的台北馬拉松備戰。記者曾思儒／攝影

台北馬拉松

延伸閱讀

LOUIS VUITTON SOGO體系全新最大級店面 百萬毛孩商品獨賣中

彰化縣馬拉松交管不確實 足球冠軍童遭撞死…主辦：深感愧疚

路跑／美濃馬拉松沿路貼「數學微積分考題」用意曝光 網笑：無法完賽

小林柏宏劈腿爆性愛片 羅志祥沉痛發聲

相關新聞

路跑／備戰台北馬 雷理莎、林柏宏交流心得

年度馬拉松盛會「台北馬拉松」15日即將登場，運動品牌adidas今天舉行新鞋款發表會，品牌形象大使林柏宏和馬拉松「長跑女...

桌球／混合團體世界盃 預賽中華隊1比8不敵韓國

在中國成都舉辦的桌球混合團體世界盃，中華隊今天在預賽第2戰對上韓國，僅在混雙拿到1局，最終以1比8吞下預賽2連敗，晉級之...

狂！中華隊競技疊杯亞錦賽奪48金 13歲少女包辦10冠

中華代表隊94名選手赴馬來西亞參加「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」，今天賽事完美落幕，中華隊共獲得48金、49銀、39銅...

NFL／29歲跑鋒康納再簽2年約 紅雀給予肯定

29歲昔日的「抗癌戰士」康納（James Conner）在以跑鋒尷尬的年紀，與紅雀簽下2年1900萬合約，使他成為平均...

羽球／開箱空氣槍實驗室！戴資穎勁裝化身鑑識人員

高雄市政府警察局刑事鑑識中心成立「空氣槍實驗室」，昨天正式啟用，父母都是警界出身轉任消防的羽球「一姊」戴資穎受邀擔任1日...

網球／盧彥勳辦青少年年終賽 明年計畫邀國外選手

我國退役網壇傳奇盧彥勳連續4年為台灣網球未來之星搭建舞台，2024「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。