桌球／混合團體世界盃 預賽中華隊1比8不敵韓國

在中國成都舉辦的桌球混合團體世界盃中華隊今天在預賽第2戰對上韓國，僅在混雙拿到1局，最終以1比8吞下預賽2連敗，晉級之路挑戰很大。

桌球混合團體世界盃今年邁入第2屆，參賽16支球隊將分成4組，取分組前2晉級第2階段循環賽，賽事分成混雙、男單、女單、男雙、女雙等5點進行，採3局2勝制，並由先拿下8局獲勝，中華隊這次與韓國、新加坡、羅馬尼亞同組。

中華隊這次推出女子李昱諄、鄭先知、王意如、黃禹喬，男子黃彥誠、郭冠宏、洪敬愷、黎彥君參賽；台灣一哥林昀儒、一姐鄭怡靜都沒參賽。

中華預賽首戰以7比8不敵新加坡，今天再戰韓國，首點洪敬愷/黃禹喬以3比11、13比11、8比11落敗，接著女單王意如以7比11、10比12、9比11不敵徐孝元，男單黃彥誠8比11、13比15、9比11惜敗給安宰賢。

中華隊目前預賽2戰全敗，共拿下8局、丟掉16局，排名暫居墊底，明天預賽最終戰將對上羅馬尼亞。

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