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羽球／開箱空氣槍實驗室！戴資穎勁裝化身鑑識人員

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
羽球「一姊」戴資穎受邀擔任高雄市政府警察局刑事鑑識中心一日鑑識人員。圖／高雄市政府警察局提供
羽球「一姊」戴資穎受邀擔任高雄市政府警察局刑事鑑識中心一日鑑識人員。圖／高雄市政府警察局提供

高雄市政府警察局刑事鑑識中心成立「空氣槍實驗室」，昨天正式啟用，父母都是警界出身轉任消防的羽球「一姊」戴資穎受邀擔任1日鑑識人員，特別穿上刑事鑑識背心「開箱」空氣槍實驗室，透過鏡頭，拍片宣導「打擊黑槍、終結暴力」。

身為「警消的女兒」，小戴在警方專業指導下參與模擬測試，親身感受空氣槍威力，並從鑑驗流程了解如何判定殺傷力，最後與捐贈人元和雅總院長鍾金源、執行長莊子瑩，同框合影力挺警察打擊黑槍執法，並肯定元和雅醫美集團對高雄市警察的付出與支持。

高雄市政府警察局刑事鑑識中心成立的空氣槍實驗室，除將受理本局各分局、大隊、隊等外勤單位查獲之空氣槍鑑定外，並接受高雄、橋頭、臺南、屏東、臺東等地區法院、地檢署等機關空氣槍囑託鑑定。

刑事鑑識中心表示，實驗室人員經刑事警察局訓練合格，取得鑑定資格，儀器設備採用美國OEHLER廠紅外線光電柵及測速儀，業由內政部警政署審查核可，鑑定過程係以紅外線感應槍枝擊發之彈丸通過光電柵的時間差，計算出彈丸射速，進而換算彈丸單位面積動能，由實驗室開立鑑定書可作為檢方起訴、聲押及法院判決依據。以往高雄市查獲長、短空氣槍需定期派員專車北上送至刑事警察局鑑驗，槍枝自查獲至取得鑑定報告通常需耗費3至6個月，如今空氣槍實驗室成立啟用，鑑驗時程約能縮短至2週內，可望提高案件偵審效率。

高雄市政府警察局刑事鑑識中心歷經3年籌備，完成空氣槍實驗室建置，從設備採購到人員培訓都精益求精。實驗室的啟用，不僅能迅速區分槍枝的危險性程度，還可作為司法起訴和審判重要依據，為政府「打擊黑槍、終結暴力」提供堅實的後盾。

戴資穎 羽球

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