網球／盧彥勳辦青少年年終賽 明年計畫邀國外選手

我國退役網壇傳奇盧彥勳連續4年為台灣網球未來之星搭建舞台，2024「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」今天在彰化員林運動公園畫下完美句點，有些選手從U14歲級升級到16歲級同樣表現精彩，獲得盧彥勳肯定。

盧彥勳青少年年終八強邀請賽連續4年在彰化縣政府和彰化縣議會支持中舉行，盧彥勳說：「這4年來還是有些突破跟變化，今年女生U14歲級有彰化在地外卡的選手，打到最後一天賽程，代表現在台灣女生競爭相當激烈，不見得排名比較高就佔有絕大優勢。」盧彥勳認為競爭級距越來越縮小，良性競爭的環境下，年輕好手彼此突破進步。

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」邀請全台今年表現優秀的16歲以下及14歲以下共32位男、女選手，分年齡與性別各組各有8名選手，抽籤後分為兩組進行循環賽，各組第一對決爭取冠軍，各組第二對抗爭取季軍。

各組冠軍獎學金3萬元，賽事總獎金則高達新台幣38萬元。除了比賽以外，主辦單位更舉辦相關講座，安排盧彥勳進行分享會，藉由他選手生涯經驗跟心路歷程，勉勵台灣青少年小將朝夢想勇往邁進。

彰化大同國中李雨暄成為本賽事首位闖進4強的外卡選手，12歲的她很開心參與年終賽，所以格外珍惜，每場比賽全力以赴，只是首日分組預賽時撞到膝蓋，季軍戰打完第一盤後遺憾宣告棄賽，以第4名結束今年賽程。

男生U16組冠軍曾子淵曾在2022年的年終賽U14歲級摘冠，參加三屆的他很感謝主辦單位提供舞台，「這比賽畢竟還有盧哥、盧教練的分享，可以讓我收穫些不一樣的東西，雖然

我參加三年了，但特別是心態上調整，每次聽完盧哥的話都對自己很有幫助。」

曾子淵提到，聽完首日分享會後，決定比賽上場不要給自己太大壓力，專注做好每一場該做的事情放開去打，不要辜負自己來到這裡。

女子U16組冠軍黃珉臻初次參與年終賽，她認為最大啟發就是聽到盧彥勳分享，作為學生運動員，打好網球之前要先做好學生本分，學業成績要顧好，「像我們之後有出國機會，那英文就要好好去了解，這樣才能用到。」

對於下屆賽事展望，盧彥勳透露有意規劃同年齡的國外選手共襄盛舉，「賽程安排上會做些調整，如果國外選手來參加的話能夠激勵我們本土選手，也提升競爭的多元性跟強度，這些都值得我們討論，然後來規劃這個可行性，不論在明年或者將來的賽事。」 盧彥勳（左）與U16男單冠軍選手曾子淵合影。圖／展逸國際企業提供 盧彥勳（左）與U16女單冠軍選手黃珉臻合影。圖／展逸國際企業提供

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