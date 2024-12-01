快訊

張景嵐認愛星二代2年 戀愛細節、結婚時間點全說了

跑車總價破2億！4輛超跑於奧地利山路連環撞 英媒曝「今年最貴車禍」

路跑／美濃馬拉松沿路貼「數學微積分考題」用意曝光 網笑：無法完賽

中央社／ 高雄1日電
高雄市美濃超級馬拉松協會1日舉辦「2024年第10屆美濃高雄147好米超級馬拉松」，沿路電線桿貼著數學題考驗跑者，引發議論；協會表示，主要是希望讓跑者動動腦，跑起來也比較不枯燥，還能放慢腳步，欣賞沿途美濃好風光。（高雄市美濃超級馬拉松協會提供）中央社
高雄市美濃超級馬拉松協會1日舉辦「2024年第10屆美濃高雄147好米超級馬拉松」，沿路電線桿貼著數學題考驗跑者，引發議論；協會表示，主要是希望讓跑者動動腦，跑起來也比較不枯燥，還能放慢腳步，欣賞沿途美濃好風光。（高雄市美濃超級馬拉松協會提供）中央社

高雄美濃超級馬拉松協會今天舉辦「2024年第10屆美濃高雄147好米超級馬拉松」，沿路電線桿貼著不少數學難題考跑者，引發網路議論，網友笑說，「這要帶計算機去算」、「意圖使人無法完賽」。

高雄市美濃超級馬拉松協會今天舉辦「2024年第10屆美濃高雄147好米超級馬拉松」，因為沿途在電線桿上貼著1張紙板，上面有微積分題目，底下還有一串看不懂的文字，照片放上活動官方臉書（Facebook）社團，引發網友議論。

有網友說，「這要帶計算機去算」，還有人說這是「意圖使人無法完賽」；但也有網友說，其實不用計算，只要對照路線檔里程就知道答案了。

高雄市美濃超級馬拉松協會創辦人張玉廷今天接受中央社記者訪問表示，馬拉松活動已舉辦第10屆，去年是第1次出數學考題，有2題，今年則增加到4題。

張玉廷說，有些人跑馬拉松會拚命往前衝，有些人是依著照節奏跑，也有人會慢跑欣賞沿途風光；出考題用意，主要是希望讓跑者動動腦，跑起來也比較不枯燥，還能放慢腳步，欣賞沿途美濃好風光。

他並表示，其實今年有提早在臉書上洩題，早在開跑前，已有算出答案；紙板上除了題目，底下文字其實是注音符號，注音符號內也藏著答案。

「2024年第10屆美濃高雄147好米超級馬拉松」共263名跑者參加，中午還舉行辦桌，請跑者吃客家菜。張玉廷並感謝協辦單位高雄市美濃區農會，尤其是農會總幹事鍾清輝大力協助，才讓今年活動順利進行。

美濃 馬拉松

延伸閱讀

故宮南院4千人馬拉松開跑 獎牌翠玉白菜好吸睛

你累了嗎？ 台中大里68歲男開車撞倒電線桿影響交通

安徽六安馬拉松奇葩禮！跑出好成績贈活鵝 非洲選手傻眼了

彰化9歲男童陪跑馬拉松被撞死 駕駛稱「路口沒交管」8萬交保

相關新聞

拳擊／擊退蒙古亞運銅牌 黃筱雯WB年終賽打回金牌

我國拳擊好手黃筱雯今天在世界拳總（WB）年終賽女子54公斤級金牌戰登場，面對杭州亞運銅牌得主蒙古選手埃蘇格（Oyunts...

路跑／美濃馬拉松沿路貼「數學微積分考題」用意曝光 網笑：無法完賽

高雄美濃超級馬拉松協會今天舉辦「2024年第10屆美濃高雄147好米超級馬拉松」，沿路電線桿貼著不少數學難題考跑者，引發...

拳擊／揮別巴黎奧運失利 黃筱雯年終賽摘金感謝幕後英雄

巴黎奧運失利，我國拳擊好手黃筱雯在世界拳總（WB）年終賽打回自信，她克服賽前訓練右腳大拇指骨裂傷勢，一路打進金牌戰，最終...

高球／JLPGA年終資格考 蔡佩穎獲2025上半年參賽權

在日巡賽打拚的台灣女子職業高爾夫好手蔡佩穎，在經過4天年終資格考試後，以283桿、第4名成績作收，至少取得明年上半年正賽...

拳擊／WB年終賽摘金增添自信 黃筱雯笑稱周天成外套是秘密武器

台灣女子拳擊好手黃筱雯在世界拳擊總會年終賽，順利拿下54公斤級金牌。賽後她搞笑透露，秘密武器就是羽球一哥周天成「加持」過...

拳擊／世界拳總年終賽 黃筱雯奪金

世界拳擊總會年終賽昨天進行金牌戰，我國巴黎奧運國手黃筱雯在女子五十四公斤級決賽以四比一擊敗蒙古選手埃蘇格，奪下金牌，至於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。