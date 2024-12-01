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拳擊／揮別巴黎奧運失利 黃筱雯年終賽摘金感謝幕後英雄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣拳擊好手黃筱雯30日在世界拳總年終賽女子54公斤級拿下金牌。（圖／取自 WORLD BOXING 臉書）
台灣拳擊好手黃筱雯30日在世界拳總年終賽女子54公斤級拿下金牌。（圖／取自 WORLD BOXING 臉書）

巴黎奧運失利，我國拳擊好手黃筱雯在世界拳總（WB）年終賽打回自信，她克服賽前訓練右腳大拇指骨裂傷勢，一路打進金牌戰，最終更力退杭州亞運銅牌得主蒙古選手埃蘇格（Oyuntsetsegiin Yesugen），打下女子54公斤級金牌，讓她直呼開心。

身為東京奧運唯一奪牌的我國拳擊選手，黃筱雯巴黎奧運沒能再登頒獎台，年終賽帶回獎牌對她來說十分有意義，她說：「還是很高興，因為今年奧運失利，沒能為台灣拿下成績，年終賽對我來說也算是給自己考驗，因為奧運結束後我們也一直在訓練，也有去移地訓練，也希望藉由這個比賽驗收這幾個月的有什麼成效，很開心這個比賽拿下冠軍。」

年終賽前，黃筱雯和教練劉宗泰團隊曾赴日本移地訓練，儘管年終賽前訓練不慎造成右腳大拇指骨裂，但在積極治療下仍如願出賽，且一路闖關，帶回最好成績。

黃筱雯特別感謝背後英雄們的幫忙，讓她順利站上擂台，「出發前弄到腳，第一時間很感謝長庚醫療團隊，我那時人在北部訓練，有到長庚去治療、配合防護員持續治療，平安上場也順利完賽。」

亞運 拳擊 黃筱雯

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