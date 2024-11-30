跆拳道／品勢世錦賽林侑萱封后 謝國樑：她的堅持奪金

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
以前是網球國手的市議員陳宜說，林侑萱（右）能打敗南韓拿到世界第一的金牌真的非常不簡單。圖／陳宜提供
以前是網球國手的市議員陳宜說，林侑萱（右）能打敗南韓拿到世界第一的金牌真的非常不簡單。圖／陳宜提供

基隆女中學生林侑萱今天在「2024 年香港跆拳道品勢世錦賽」打敗南韓選手勇奪金牌。基隆市長謝國樑說，侑萱以精湛的技巧在決賽以0.02分之差，技壓南韓選手，是基隆之光。基女說，她為了跆拳道訓練，每天不辭辛勞地往返基隆與泰山，回到家時已是深夜，師生已準備要熱情迎接她的凱旋。

謝國樑說，恭喜就讀基隆女中的跆拳道國手林侑萱，在2024跆拳道品勢世錦標賽奪下金牌，從香港傳回令人振奮的消息，感謝教練們的專業指導，恭喜侑萱以精湛的技巧在決賽以0.02分之差，技壓南韓選手，代表台灣拿下世界金牌。她的精神及對跆拳道的堅持，不僅是台灣之光，更是基隆之光。

以前是網球國手的市議員陳宜說，能打敗南韓拿到世界第一的金牌真的非常不簡單，她們這一世代在國際發光發熱，這是屬於她們的世代，期待未來在亞運、奧運再為國爭光。

基隆女中校長林三維表示，侑萱為了跆拳道訓練，每天不辭辛勞地往返基隆與泰山，回到家時已是深夜，但她仍以堅持不懈的精神投入訓練，才能在比賽中展現出超凡的專注力與穩定性，最終贏得這項榮耀。

教練簡育南說，侑萱自小在基隆成長，升學時選擇繼續留在基隆女中，不僅展現出對基隆的認同，也讓她繼續與女中的教練及團隊一同成長，才能累積更多實力。侑萱的成功是基隆女中培育人才的最佳見證，也實踐了對夢想的堅持。

這次比賽不僅是林侑萱同學的個人榮耀，更是對基隆女中跆拳隊長期努力與專業訓練的肯定。侑萱的精彩表現，充分展現了女中人的毅力與專注，也為面臨挑戰的學生能完美啟發力量。

感謝本校簡育南、黃小熒教練，國家隊李晟綱教練，以及成功國中簡億鑫教練、信義國小簡億鈞教練的悉心指導與支持，還有隊員們的相互扶持。這份金牌不僅屬於侑萱，更屬於所有支持與努力的人。

在出發授旗時，林三維特別勉勵侑萱要為國爭光，並表示學校一定會以最大的熱情迎接她的凱旋。捷報傳回後，校方已經準備接機的布條與花束，期盼讓侑萱感受到母校的支持與溫暖。

林侑萱（右）在香港跆拳道品勢世錦賽公認品勢女子15-17組個人賽奪下金牌。圖／李晟綱提供
林侑萱（右）在香港跆拳道品勢世錦賽公認品勢女子15-17組個人賽奪下金牌。圖／李晟綱提供
以前是網球國手的市議員陳宜說，林侑萱（左三）能打敗南韓拿到世界第一的金牌真的非常不簡單。圖／陳宜提供
以前是網球國手的市議員陳宜說，林侑萱（左三）能打敗南韓拿到世界第一的金牌真的非常不簡單。圖／陳宜提供

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