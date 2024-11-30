桌球／混合團體世界盃 教練盼黃彥誠扮領頭羊

中華隊明天桌球混合團體世界盃首戰出戰新加坡，這次陣中成員包括今年亞錦賽爆冷擊敗中國名將梁靖崑的黃彥誠。教練蔡淳佑說，身為陣中最年長的男選手，盼黃彥誠能扮演領頭羊角色。

桌球混合團體世界盃今年邁入第2屆，繼續在中國成都舉辦，參賽16支球隊將分成4組，取分組前2晉級第2階段循環賽，賽事分成混雙、男單、女單、男雙、女雙等5點進行，採3局2勝制，並由先拿下8局勝利隊伍贏得比賽。

中華隊這次與韓國、新加坡、羅馬尼亞同組，其中韓國一哥張禹珍、一姐申裕斌都有參賽，教練蔡淳佑接受中央社訪問時表示，韓國隊派出主力參賽，將是中華隊勁敵，而其他2隊也有一定實力，因此現階段先以晉級8強為目標。

台灣一哥林昀儒、一姐鄭怡靜連續2屆賽事都未參加，而幫助台灣首屆拿下第7名的陳思羽今年也缺陣，這次入選8人中僅李昱諄連2年參賽，其他包括鄭先知、王意如、黃禹喬、黃彥誠、郭冠宏、洪敬愷與黎彥君都是首次參與。

相較於女子選手以中生代為主，21歲的黃彥誠已是男子選手中最年長，而黃彥誠在今年10月亞錦賽男團賽事打出驚奇，對戰中國隊一役，擊敗當時世界排名第5的梁靖崑，表現讓人眼睛一亮。

蔡淳佑表示，這次由擁有優異心理素質的黃彥誠擔任隊長，希望他能頂住壓力，扮演領頭羊角色。

由於年輕小將郭冠宏、洪敬愷剛結束在瑞典舉辦的世界青少年錦標賽，上午才到成都與中華隊會合，考量時差與旅途奔波，蔡淳佑表示，將先讓2人休息、調整，明天將視狀況決定是否上場。

今年混合團體世界盃除了韓國隊派出主力出擊外，地主中國隊也由主力應戰，包括球王王楚欽、球后孫穎莎以及新星林詩棟都在參賽名單。

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