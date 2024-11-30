自由車／為家鄉觀光站台 盧紹軒全力備戰全錦賽 

中華隊自由車國手盧紹軒今天以南投在地車手的身分，受邀出席糕餅品牌全新觀光地標「維格・埔境」的開幕儀式，談及2024年的狀況，盧紹軒透露，僅管今年起伏比較大，不過年底狀態已經回升，將全力一拚自由車全國錦標賽。

盧紹軒今年初受到傷病影響，導致在調整上遇到不小困難，但在今天出席活動時他也透露，隨著比賽密度增加，狀態已逐漸回升，「希望12月的自由車全國錦標賽能為車隊拿下冠軍，也希望明年繼續代表中華隊出戰國際賽事。」

來自南投的盧紹軒，包括今年在內已經連續6屆參加環台賽，每年南投站賽事都讓他必須肩負起地主車手的期待，而私下他也極力推廣南投文化與家鄉味道。

作為南投在地人，盧紹軒在今天出席維格餅家在南投的全新觀光地標開幕儀式時也透露，自己對於結合地方文化的創新糕餅產品深感認同，過去賽前就會吃幾顆鳳梨酥來補充熱量，另外像是結合南投特色產品的糕點，也是他的最愛，「南投的紅茶非常有名，我非常喜歡紅茶類產品，期待未來能看到更多創新結合的糕餅。」

過去常出國比賽的盧紹軒，甚至不忘將這些糕餅帶著當作是與國外選手交流時的必備禮物，「過去與外國選手交流時，常常交換車衣或小禮物。如果能帶上像百香果鳳梨酥或阿薩姆紅茶鳳梨酥這樣的伴手禮，會更具家鄉特色，也是一種文化的交流。」

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