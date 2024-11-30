自由車／環法挑戰賽L’ETAPE台灣站 名將弗魯姆奪冠

Tour de Frace環法自行車旗下的L’ETAPE自行車挑戰賽首度登陸台灣，今天清晨於日月潭國家風景區管理處舉辦賽事，首屆賽事，不但有來自全球32個國家超過2500位車友報名參加，更請到生涯共奪得35個環法單站冠軍的傳奇車手凱文迪許（Mark Cavendish），以及四度贏得環法總冠軍的弗魯姆（Chris Froom）兩位超重量級車手一起來參加賽事，與台灣的車友交流。

L’ETAPE系列自行車挑戰賽首度登台，選在被CNN認證為全球最美自行車道之一的日月潭國家風景區進行活動，今天上午六點鳴笛起跑，競賽組路線長104公里，包括凱文迪許及弗魯姆共33人參加。

裁判放行後，集團很快就被撕裂開，凱文迪許及弗魯姆兩人領頭騎在最前面，但又過了五公里左右，大家各顯神通，領先群拉開約30秒的秒差。接下來就剩凱文迪許和吳彥均兩位車手騎在最前面，而且兩人一組互相輪車，就這樣一直騎了將近60公里。

不過在進入到第二個登山賽道路段，賴裕亮追了上來，領先組變成三人小組，登山賽段結束時，領先組沒有太大更動，不過和其他人的距離已經越來越近，在回到日月潭環湖公路時，弗魯姆也重回領先群。

在最後的十公里，弗魯姆慢慢回到領先，最終在向山的終點前，弗魯姆以2小時54分48秒95拿下冠軍，充分展現了四度環法賽奪冠的超強實力，以衝刺見長的凱文迪許最終以3小時09分23秒91完賽，總排名第六名。隨後的頒獎典禮，出現了由凱文迪許頒獎給弗魯姆的畫面，現場也響起如雷的掌聲，欣賞這難得一見的畫面。

交通部陳世凱部長、環境部啟明部長則率領同仁參加29公里的活動，與其他一千多位民眾，繞著日月潭環湖公路騎一圈，晨曦中的日月潭湖面泛著陣陣薄霧，沿著公路騎起來，別有一番浪漫趣味。

商品推薦