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跆拳道／品勢世錦賽林侑萱奪金 來自基隆女中的基隆之光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林侑萱（右）在香港跆拳道品勢世錦賽公認品勢女子15-17組個人賽奪下金牌。圖／李晟綱提供
林侑萱（右）在香港跆拳道品勢世錦賽公認品勢女子15-17組個人賽奪下金牌。圖／李晟綱提供

2024年香港跆拳道品勢世錦賽，中華隊林侑萱在公認品勢女子15-17組個人賽決賽險勝南韓，奪下代表隊首金。林侑萱來自基隆，目前就讀基隆女中二年級，為品勢與對練雙棲，去年全中運獲國女組63公斤級金牌。今晚消息傳回基隆震奮人心，議長童子瑋說，林侑萱拿下金牌是基隆之光。

童子瑋今晚在臉書貼出祝賀文表示，「基隆之光！林侑萱勇奪2024世錦賽跆拳道金牌，為國爭光，感謝侑萱的努力和付出，這枚金牌不僅是屬於您的驕傲，更是基隆的驕傲」。

此次世錦賽林侑萱由前世大運金牌李晟綱指導，林侑萱目前對練由簡億鑫訓練，品勢由李晟綱家族所屬的精武館訓練，李晟綱表示，本屆世錦賽採用一對一PK制，同時選手上場才會知道比賽要演繹的型場，對體能與臨場反應要求高過以往。

教練指出，林侑萱讀小一就學跆拳道，好動的她練跆拳時，展現出過人的專注力，非常適和調教練習品勢，因為品勢比賽要很精準的控制動作、節奏，她在此方面發揮潛力。

去年基隆在全中運拿下5金7銀10銅共22面獎牌，創15年來最佳成績，其中跆拳表現相當亮眼，奪下3金。基隆女中林侑萱帶著骨折的傷勢拿下對打個人金牌。

林侑萱當時賽後表示，前年全中運因為自己狀態不好，錯失奪牌機會，去年很感謝教練簡億鑫的指導與陪伴，讓她身心體能調整到最佳。林侑萱也在2022年高陽品勢世錦賽拿下12-14歲組女子團體賽銀牌。

世錦賽 全中運 跆拳道

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