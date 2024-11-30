拳擊／世界拳總向林郁婷致歉 鄭世忠盼朝正面方向進行

我國巴黎奧運金牌得主、世界拳后林郁婷本周前往英國參加由世界拳總舉辦的年終賽，但卻因為世界拳總未能完備相關醫療制度，讓林郁婷選擇棄賽，今天世界拳總也向林郁婷未能參賽一事表示歉意，並承諾將在明年一月開始召開會議著手相關政策規範之制定。

世界拳總主席范德沃斯特（Boris van der Vorst）今天在比賽現場與體育署副署長房瑞文、中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘、林郁婷教練曾自強在比賽空檔碰面，親自表達世界拳總對於這次林郁婷因醫療檢測時程原因未能參與此次賽事感到遺憾與歉意，世界拳擊總會承諾將與國際奧會（IOC）相關專家組成工作小組，完善世界拳總性別政策相關檢測規範及標準。

體育署指出，世界拳總指出將與國際奧會的工作小組預計在明年1月開始召開會議著手相關政策規範之制定，在此之前，亦會邀請相關選手教練及專業醫療團隊進行諮詢。

而彭俊銘也詢問，世界拳總可否在12月先讓該會醫療委員會與我方醫療專家進行會議，世界拳總也表示，將由世界拳擊總會秘書長托爾森（Simon Toulson）擔任聯絡窗口，積極聯繫醫療委員會主席並推動此次會議。

對於世界拳總釋出善意，體育署署長鄭世忠表示，這次賽前沙盤推演與預作準備應該算有奏效，世界拳總也順勢釋出善意，希望會能繼續正面方向進行。

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