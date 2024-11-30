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拳擊／擊退蒙古亞運銅牌 黃筱雯WB年終賽打回金牌
我國拳擊好手黃筱雯今天在世界拳總（WB）年終賽女子54公斤級金牌戰登場，面對杭州亞運銅牌得主蒙古選手埃蘇格（Oyuntsetsegiin Yesugen），最終以4：1勝出，拿下這次年終賽金牌。
今年巴黎奧運發生誤判事件的黃筱雯，在這次世界拳總年終賽前先是到日本移訓備戰，也為明年賽季提前做調整，隨後她則是在年終賽中一路過關斬將，包括今天凌晨在4強賽擊敗巴西選手查加絲（Tatiana Chagas），挺進到金牌戰。
晚間的金牌戰黃筱雯則是對上杭州亞運女子50公斤銅牌得主蒙古選手埃蘇格，在佔有身高優勢的情況下，黃筱雯在首回合就與對手保持距離並伺機進攻，並以3：2領先對手。
第二回合落後的埃蘇格多次嘗試縮短與黃筱雯距離，希望進行近身戰，但也都遭到黃筱雯成功逼退，甚至是遭到黃筱雯的反擊，反而讓黃筱雯拉開差距，最終黃筱雯也在三回合打完後以4：1勝出，拿下金牌。
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