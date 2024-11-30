跆拳道／品勢世錦賽中華隊首金出爐 林侑萱險勝封后

2024年香港跆拳道品勢世錦賽，中華隊在首天賽程傳來捷報，林侑萱在公認品勢女子15-17組個人賽決賽險勝南韓，奪下代表隊在本屆賽事首金。

來自基隆的林侑萱目前就讀基隆女中二年級，為品勢與對練雙棲，112年全中運獲得國女組63公斤級金牌，2022年高陽品勢世錦賽拿下12-14歲組女子團體賽銀牌。

林侑萱今年5月角逐世中運國手失利，但在6月於品勢世錦賽選拔脫穎而出，並一路過關斬將，在決賽以0.02分之差，技壓南韓選手，為個人國際賽首金。

林侑萱高中教練簡億鑫指出，今年上半年，林侑萱在品勢方面狀況非常差，全中運未獲獎牌，但對打拿銅牌，所以世中運讓她角逐對練項目，可惜在決賽失利。

「在與家長討論，並評估狀況後，讓她去參加品勢世錦賽選拔，選到後就讓她放棄世青賽對練選拔。」簡億鑫提到，選到就專注在一個項目上就好。

先前林侑萱因注意力不足過動症，需定時服用藥物，簡億鑫透露，林侑萱已經停止用藥兩年，因每次用藥需要向大會報備，同時希望透過訓練，讓她逐漸擺脫需要靠藥物才能專注的情況。

此次世錦賽林侑萱由前世大運金牌李晟綱指導，林侑萱目前對練由簡億鑫訓練，品勢由李晟綱家族所屬的精武館訓練，李晟綱表示，本屆世錦賽採用一對一PK制，同時選手上場才會知道比賽要演繹的型場，對體能與臨場反應要求高過以往。

李晟綱談到，就他觀察，南韓選手到後段體能有點下滑，力量表現上，林侑萱較佔上風，「一路打上來體能負擔大，侑萱平常訓練量就大，比賽節奏快，但也有充分休息調節的時間，侑萱體型佔優勢，且足技較出色，幾乎每個比賽型場都有側踢動作，對她也是優勢。」

而且林侑萱到香港後，很快就進入狀況，李晟綱表示，「她在柔軟度與肌力上，熱身很快進入狀態，但要花久一點時間讓她專注，也是我們希望她不要靠藥物，靠自己能力提高專注度的目的。」

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