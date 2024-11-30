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拳擊／年終賽林郁婷退賽風波 WB主席致歉將完善規範

中央社／ 台北30日電
世界拳擊總會主席范德沃斯特（Boris van der Vorst）（右2）30日在賽前空檔主動向台灣拳后林郁婷的教練曾自強（右）致意，對於退賽風波表達遺憾，並在體育署副署長房瑞文（左2）協調下，允諾會儘速完善性別政策相關檢測規範及標準。圖／體育署提供
世界拳擊總會主席范德沃斯特（Boris van der Vorst）（右2）30日在賽前空檔主動向台灣拳后林郁婷的教練曾自強（右）致意，對於退賽風波表達遺憾，並在體育署副署長房瑞文（左2）協調下，允諾會儘速完善性別政策相關檢測規範及標準。圖／體育署提供

「台灣拳后」林郁婷飛往英國參加世界拳總（WB）年終賽，未料在賽前遭質疑參賽資格，最後決定主動退賽。WB主席范德沃斯特今天主動表達歉意，並強調將完善性別政策相關檢測規範及標準。

拿下巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌的林郁婷，本週飛抵英國準備參加世界拳擊總會（World Boxing，WB）舉辦的年終賽，未料卻在賽前的技術會議上，遭到質疑參賽資格，最後在隨行的體育署副署長房瑞文、教練曾自強、拳擊協會秘書長彭俊銘討論下，決定主動退賽。

今天趁著賽前空檔，世界拳總主席范德沃斯特（Boris van der Vorst）主動和房瑞文、彭俊銘、曾自強碰面，他本人針對這次比賽的醫療委員會相關規則制訂未能如期到位感到抱歉，也對林郁婷未能參賽感到遺憾。

范德沃斯特強調，世界拳擊總會將與國際奧會（IOC）相關專家組成工作小組，完善性別政策相關檢測規範及標準。

體育署透露，國際奧會和世界拳總的工作小組預計將在明年1月開始召開會議著手相關政策規範之制定，在此之前，也會邀請相關選手教練及專業醫療團隊進行諮詢。

台灣代表隊這次參加WB年終賽，到今天僅剩下女子54公斤級的黃筱雯如願闖進決賽，對手將是蒙古好手奧雲策格（Yesugen Oyuntsetseg）。

拳擊 林郁婷 體育署

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