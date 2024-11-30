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體操／台北市中正盃破千人參與 推廣兒童體操成果豐碩

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
113年台北市中正盃體操錦標賽今天在台北市大龍國小舉行。圖／台北市體育總會體操協會提供
113年台北市中正盃體操錦標賽今天在台北市大龍國小舉行。圖／台北市體育總會體操協會提供

113年台北市中正盃體操錦標賽今天在台北市大龍國小舉行，賽事主要針對兒童舉辦，分為一般組與公開組，並同時開放校隊與俱樂部參加，參賽人數多達1109人，看得出台北市推廣兒童體操的豐碩成果，台北市體育總會體操協會理事長童年寬強調，體操是很全面的運動，對兒童成長很有幫助。

「我們是從民國94年開始辦，第一屆是在大同國中舉行，參賽選手大概250人，到了今年參賽人數突破千人。」童年寬強調，推廣體操運動的方向改變，將競技與兒童分成兩個部分，特別針對兒童推展去增加獎牌數，鼓勵小朋友去參加．透過好表現讓小朋友增加興趣，他說：「推廣的小朋友多，基本上慢慢往金字塔頂端去走，機率相對會高一點。」

童年寬舉例，包括巴黎奧運銅牌唐嘉鴻、兩屆奧運國手丁華恬、國手林冠儀、葉政，都是來自兒童體操俱樂部，他們從俱樂部開始接觸體操，對體操產生興趣，接著轉往競技體系，追求更好的運動表現與成就，他說：「基層的發展非常重要。」

台灣選手在國際舞台的優異表現之外，體操對兒童發展的好處，更是許多家長選擇讓孩子接觸體操的最大原因，童年寬說：「體操從孩子兩歲就可以開始接觸，又是比較全面的運動，在國外，很多孩子都是接觸體操後，再轉往球類運動與游泳等運動種類發展。」他同時強調，家長的陪伴也非常重要，帶著孩子參加體操，能一起創造人生回憶。

看到國內兒童體操的發展日益成長，童年寬特別強調，總統賴清德上任後推動成立運動部，其中一個重點就是競技運動全民化，而體操就是競技運動全民化的一個最好範例，他期許大家都能來參與，讓孩子透過體操運動來促進身心健康，讓運動陪伴孩子一起成長。

唐嘉鴻 運動部 體操協會

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