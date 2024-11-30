網球／還想更強大！今年四大賽空手而返 約克維奇盼再拿大滿貫
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）受訪時表示，已退休的老對手英國球星墨瑞（Andy Murray）與他有相同經歷，因此最適合當他的教練。兩人今天還在社群媒體上發文互動，笑翻網友。
約克維奇今天在卡達觀看一級方程式F1賽車，賓士車隊在社群媒體Instagram上傳他和車手羅素（George Russell）的合照後，墨瑞在下方留言說「他應該在球場練球才對」，約克維奇回說「對不起教練，我很快就回去」，逗趣互動讓網友嘴角失守。
約克維奇上週無預警宣布墨瑞將加入他的教練團隊，備戰明年1月的澳洲網球公開賽。
法新社報導，墨瑞只比約克維奇早一週出生，現年37歲。約克維奇坦言，他找墨瑞當教練，讓墨瑞大為驚訝，但他們「很快就搭上線」。
約克維奇告訴「天空體育新聞」（SkySports）：「我當時試著弄清楚生涯現階段需要什麼，因為我3月結束與（前）教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）的合作，我和他合作很多年，一起取得很多成就。」
「因此我花了大約6個月的時間好好思考我是否需要教練，如果需要的話那會是誰。」
「我們團隊提出很多人選，而我意識到現階段最適合我的教練是和我有相同經歷的人，可能是一位多座大滿貫賽冠軍得主、前（世界）球王…我在考慮不同的人，然後和團隊聊著聊著就提到墨瑞。」
約克維奇、墨瑞、「瑞士特快車」費德勒（RogerFederer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）是昔日男網「四大天王」（Big Four）。費德瑞2022年高掛球拍；近年為傷勢所擾的墨瑞在今年巴黎奧運後退休；納達爾則是本月稍早告別網壇。
約克維奇今年在巴黎終於拿下期待已久的奧運金牌，且與澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）並列最多大滿貫賽冠軍得主，但他今年4大滿貫賽都沒抱回金盃，是自2017年以來首見。
約克維奇希望墨瑞加入團隊將有助他挑戰新生代的義大利好手辛納（Jannik Sinner）及西班牙的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。
約克維奇說：「我還是會努力變強，因為我感覺身體狀態不錯。我還是有動力去拚大滿貫，創造更多歷史；這是我邀請安迪（墨瑞名）與我合作的最大原因之一，因為我仍有遠大的計畫，只要有機會，我就會繼續打下去。」
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