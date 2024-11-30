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中華奧會響應環境永續 李孟遠、吳佳穎等選手帶頭淨灘

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞奧運國手們帶領民眾一起進行淨灘活動。圖／中華奧會提供
亞奧運國手們帶領民眾一起進行淨灘活動。圖／中華奧會提供

2024巴黎奧運會呼應國際奧會強調環境永續的倡議，成功舉辦了全球矚目的綠色奧運會，中華奧林匹克委員會轄下的運動員委員會結合了運動與環境、運動促進和平、性平、教育等各委員會，以及我國奧運人協會於今天共同主辦了一場名為「攜手奧亞運選手，守護我們的藍色海洋與地球」的淨灘活動。

淨灘活動今天於林口頂寮海灘舉行，由多位奧、亞運優秀運動員的參與帶領，包括中華奧會運動員委員會主任委員／雅典奧運會跆拳道金牌的朱木炎、中華奧會運動與環境委員會主任委員／奧運滑雪選手出身的環保企業家林廷芳、巴黎奧運會射擊銅牌李孟遠、田徑400公尺跨欄精英彭名揚、杭州亞運會輕艇激流銅牌吳少璿、傑出射擊好手吳佳穎、杜哈亞運跆拳道金牌蘇麗文、北京奧運舉重金牌陳葦綾以及舉重新秀方莞靈等人親自到現場，與參與民眾在沙灘撿拾分類垃圾淨灘，度過了健康環保又極富意義的一天。

多位亞奧運國手參與今天淨灘活動。圖／中華奧會提供
多位亞奧運國手參與今天淨灘活動。圖／中華奧會提供

在這些知名運動員的引領之下，民眾參與十分踴躍，有超過150位民眾共襄盛舉，其中有近30位林口國中的學生在老師與家長帶領參與下，支持這項有意義的環保教育理念，紛紛舉起衣袖，共同響應此次淨灘守護海洋與地球的活動。

中華奧會表示，運動員親身參與展現了奧運精神的力量，不僅能凝聚各界人士，更將體育精神延伸至環境保護領域，以行動力顯現出如同運動般堅持不懈的精神，積極推廣淨灘行動以保護海洋環境。

多位亞奧運國手參與今天淨灘活動。圖／中華奧會提供
多位亞奧運國手參與今天淨灘活動。圖／中華奧會提供

中華奧會指出，淨灘不僅僅是清理垃圾，更是傳遞關懷海洋與地球的訊息。希望透過此淨灘活動能教育培養年輕一代對環保的責任感，從小養成減少垃圾愛護地球的習慣，提高大眾對海洋汙染的意識，並激勵更多人共同守護海洋生態系。

亞運 舉重 跆拳道

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