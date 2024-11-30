台灣女子袋棍球納入台裔美籍好手 前進澳洲拚世錦賽資格

台灣女子袋棍球代表隊將於2025年1月4日前往澳洲參加世界袋棍球錦標賽資格賽，教練温庭新透露，屆時將加入台裔美國籍球員，最大目標取得資格。

女子袋棍球世錦賽的亞太區資格賽將於2025年1月6日至11日在澳洲昆士蘭舉行，共有8支勁旅同場較勁，而台灣與世界排名第5的日本、世界排名12的紐西蘭及世界排名21的韓國同組，目標力拚分組前2名，進而取得袋棍球世錦賽的門票。

台灣女子袋棍球代表隊從今天起在台北醫學大學足球場進行集訓，預計於2025年1月4日前往澳洲備戰，教練温庭新接受媒體採訪時表示，透過男子隊外籍總教練吉勒斯皮（Travis Gillespie）牽線，找來5、6名台裔美國籍球員，「部分球員在今年U20也搭配過，我們在選才著重配合、溝通能力。」

温庭新指出，這是女子隊首次以成人隊參與國際賽，期許爭取愈高的名次，甚至一舉拿下世錦賽資格，加上隨著台裔美國籍球員的加入，他認為能讓台灣本土球員接觸到更高強度風格，「而且台裔選手的能量、碰撞激烈程度比較高，我們希望藉由培養團隊的情感，讓她們找到歸屬感。」

身為台灣第一代女子袋棍球員，榮膺這次台灣隊長的林怡萱表示，目前仍在積極準備戰術設定，不過團隊具備一定默契，「雖然我們的球齡、經驗不如其他國家，但優勢在活力，只要在好的氣氛下好球，互相扶持、失誤時多一點鼓勵，相信我們能打出一波好的感覺。」

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