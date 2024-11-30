環法自行車挑戰賽日月潭站 兩大傳奇車手競技成亮點

「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽-紐崔萊•日月潭站」今天上午登場，32國2500名自行車好手齊聚日月潭，在交通部長陳世凱、環境部長彭啓明等人引領下從向山遊客中心出發，環法賽傳奇車手Mark Cavendish、Chris Froom也參與挑戰賽，共同馳騁日月潭。

Tour de France（環法自行車賽）是全球最具歷史與知名度的自行車賽，為了讓業餘車迷也能體驗環法賽最高規格的自行車活動，推出「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」系列，今年首次在台舉辦，便選在有全球十大最美自行車道的日月潭，並經環法主辦單位Amaury Sport Organisation（簡稱A.S.O.）組織認證授權，打響台灣自行車運動觀光品牌。

今天活動分為104公里挑戰組與29公里經典組，104公里路線從向山遊客中心出發，沿途一路經過埔里、車埕、水里，最終進入魚池鄉衝刺終點，路線共設置二個2級爬坡點，讓全台自行車爬坡好手可以爭奪登山王紅點衫榮耀。

104公里總成績冠軍得主，除了取得自行車界黃衫榮譽，同時與登山王共同取得2025環法世錦賽席次，到法國與各國頂尖車手一較高下；而29公里賽事則以CNN經典環潭路線為主，讓各年齡層、男女老少都能欣賞日月潭晨間的美景。無論是104公里或29公里路線，皆是經由環法組織正式認證的國際級自行車路線。

本次活動環法破紀錄單站英國傳奇車手「曼島飛彈」Mark Cavendish，今年才在2024 環法自行車賽奪得生涯第35個單站冠軍，被譽為自行車衝刺之神；曾得過四屆環法總冠軍的另一傳奇車手Chris Froom也現身參與本次活動，與來自32國的自行車好手共同參與104公里挑戰賽，更是這次比賽的一大亮點。

交通部觀光署表示，台灣是自行車王國，觀光署長期以來推動自行車觀光，致力於淨零轉型國際趨勢，持續推動永續運輸與綠色旅遊的政策，除了透過國際品牌自行車活動讓世界看見臺灣之外，更重要的是讓來自世界各地的國際客以自行車來體驗台灣友善、永續的旅遊環境。 環法自行車挑戰賽-日月潭站32國選手從向山遊客中心出發。 圖／觀光署提供 環法自行車挑戰賽-日月潭站32國選手從向山遊客中心出發。 圖／觀光署提供 環法賽傳奇車手Mark Cavendish參加日月潭站賽事。圖／觀光 提供

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