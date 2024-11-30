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超越父親陳威成 12強中華隊投手陳冠偉獲中捷終身免費卡

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中捷副總經理葉進財（左）昨致贈台中籍的中華隊投手陳冠偉（右）中捷「終身榮譽卡」等，可終身免費搭乘中捷。圖／中捷提供
中捷副總經理葉進財（左）昨致贈台中籍的中華隊投手陳冠偉（右）中捷「終身榮譽卡」等，可終身免費搭乘中捷。圖／中捷提供

中華隊奪下世界12強賽冠軍，其中投手陳冠偉來自台中。陳冠偉昨獲頒紅榜、花束及捷運終身免費卡，以及體育獎金70萬元。陳父陳威成也曾在奧運棒球賽奪銀。

台中市運動局代理局長游志祥說，陳威成也曾在1992年巴塞隆納奧運奪下銀牌，「父子檔」寫下台灣棒球史上第一對在國際一級賽事中都拿到獎牌的紀錄，是全民的英雄、台中的驕傲。

游志祥昨代表市長盧秀燕至陳冠偉住家，致贈紅榜、體育獎金70萬元，台中捷運公司副總經理葉進財也到場致贈中捷「終身榮譽卡」，可終身免費搭乘中捷、市長盧秀燕親筆簽名的賀卡及中捷吉祥物「小綠綠」抱枕。陳冠偉開心地說，他家離捷運站很近，「隔天就去搭！」

游志祥指出，此次12強賽奪冠，為國際棒球三大賽事奧運、12強及經典賽中的首座冠軍，成功締造台灣棒球歷史。陳冠偉於在這次賽事出賽5場投了5局失1分，他的指叉球更獲MLB美國職棒大聯盟記者發文大讚是最好的第二武器球之一，台中子弟兵榮登國際的榮耀時刻，台中市與有榮焉。

此外，在此屆中華隊總教練曾豪駒、選手戴培峰及吉力吉撈．鞏冠，也都曾是台中市國小至高中各級棒球隊培養的優秀人才；台中地主隊中信兄弟有5名球員，包含中職總冠軍賽MVP曾頌恩、游擊金手套五連霸得主江坤宇及黃金拍檔岳東華，投手則有吳俊偉及黃恩賜；另有王建民、彭政閔及陳江和加入教練團。

游志祥說明，市長盧秀燕日前宣布優化台中市體育獎金發給要點，台中市籍選手獲核定國光獎章加發該獎金10%；台中市籍教練獲核定有功教練加發該獎金之5%；及破世界紀錄者之獎金核發額度提升加發10萬元等。陳冠偉除可獲得國光獎金700萬元，台中市加碼獎金70萬元。

台中市運動局代理局長游志祥（右二）昨致贈台中籍的中華隊投手陳冠偉（左二）體育獎金70萬元。圖／台中市政府提供
台中市運動局代理局長游志祥（右二）昨致贈台中籍的中華隊投手陳冠偉（左二）體育獎金70萬元。圖／台中市政府提供
台中籍中華隊投手陳冠偉（右四）昨獲贈紅榜、中捷「終身榮譽卡」、體育獎金70萬元等。圖／台中市政府提供
台中籍中華隊投手陳冠偉（右四）昨獲贈紅榜、中捷「終身榮譽卡」、體育獎金70萬元等。圖／台中市政府提供
台中市運動局代理局長游志祥（左一）昨送花給台中籍的中華隊投手陳冠偉（右二）、陳父陳威成（左二）。圖／台中市政府提供
台中市運動局代理局長游志祥（左一）昨送花給台中籍的中華隊投手陳冠偉（右二）、陳父陳威成（左二）。圖／台中市政府提供
台中籍中華隊投手陳冠偉昨獲贈中捷「終身榮譽卡」（左）以及市長盧秀燕親筆簽名的賀卡（右）。圖／中捷提供
台中籍中華隊投手陳冠偉昨獲贈中捷「終身榮譽卡」（左）以及市長盧秀燕親筆簽名的賀卡（右）。圖／中捷提供

中華隊 棒球 陳冠偉

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