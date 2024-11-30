快訊

東京迪士尼前員工揭真實職場 夢想國度苛刻到他們沒有夢

木法沙、刀疤竟不是親兄弟？「獅子王」前傳揭血緣秘密

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／約克維奇合影F1車手 墨瑞教頭喊話：該練球了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
墨瑞(左)加入約克維奇的教練團。 路透社
墨瑞(左)加入約克維奇的教練團。 路透社

身為網壇「F4」最後一位的現役選手，約克維奇Novak Djokovic）日前宣布與另一名「F4」成員墨瑞（Andy Murray）展開執教合作，在今天談到為何選擇墨瑞加入教練團時，約克維奇強調，希望找來一名曾經歷過他現在正在經歷事情的教練。

曾兩度拿下溫網冠軍的墨瑞，在今年巴黎奧運後宣告退休，不過他隨即找到新工作，在上周宣布將加入好友約克維奇的教練團，並在明年澳網正式執教約克維奇。

而約克維奇在今天受訪時也被問到選擇墨瑞加入教練團的原因時，他說：「在過去幾個月裡，我一直在思考下一個賽季的過程，並試圖弄清楚我在職業生涯的這個階段需要些什麼，在3月份時我跟我的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）結束合作，我們一直有很成功的合作經驗，所以過去6個月我花了不少時間來思考需要一名什麼樣的教練？以及誰適合？」

墨瑞與約克維奇(右)。 美聯社
墨瑞與約克維奇(右)。 美聯社

約克維奇強調，他與團隊列出了幾個人選後，最終選擇了同為「F4」成員的墨瑞，「我意識到，對我來說最完美的教練，應該就是曾經歷過我正在經歷事情的人選，可能是一位多屆大滿貫冠軍得主，抑或是前世界球王。之後我們給墨瑞打了電話，他有點措手不及，幾天後他就接受了這個職務。」

約克維奇強調，這次與墨瑞的合作無疑對於每個人來說都是驚喜，「這對於網球界來說是令人興奮的消息，他是我最偉大的對手之一，我們在這項運動中所有最大的賽事都交手過，我已經迫不及待想上場為下個賽季做準備了。」

而在成為約克維奇的教練後，墨瑞也迅速轉換身份，在今天F1賓士車隊分享了一張羅素（George Russell）與約克維奇的合照中，「墨瑞教頭」隨即在下面回文表示，「他現在應該來球場練球囉。」

Novak Djokovic 墨瑞 約克維奇

延伸閱讀

網球／盧彥勳青少年年終賽邁入第4年 32小將彰化競技

NBA／19戰僅4勝！鵜鶘狀況慘澹 墨瑞開砲：不感到難堪才怪

網球／從宿敵到軍師！約克維奇聘老對手墨瑞擔任教練

網球／ 台維斯杯生涯起點 納達爾最後一舞輸球「有始有終」

相關新聞

網球／約克維奇合影F1車手 墨瑞教頭喊話：該練球了

身為網壇「F4」最後一位的現役選手，約克維奇（Novak Djokovic）日前宣布與另一名「F4」成員墨瑞（Andy ...

拳擊／黃筱雯年終賽挺進金牌戰 今晚將與蒙古選手爭金

我國拳擊好手黃筱雯，今天凌晨在英國舉行的世界拳總年終賽女子54公斤級4強賽中登場，最終以5：0擊退巴西選手查加絲（Tat...

超越父親陳威成 12強中華隊投手陳冠偉獲中捷終身免費卡

中華隊奪下世界12強賽冠軍，其中投手陳冠偉來自台中。陳冠偉昨獲頒紅榜、花束及捷運終身免費卡，以及體育獎金70萬元。陳父陳...

12強中華隊奪冠運彩賺2億？ 運彩公會：慘賠不止1.6億元

中華隊在12強賽中奪冠，網紅Cheap表示「我猜運彩不但沒賠，反而賺了2億」、「你玩不過台彩」；運彩公會理事長何昱奇今跳...

競技疊杯亞錦賽 中華隊首日2金3銀入袋 

中華疊杯代表隊94名選手近日前往馬來西亞參加「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」，首日賽事就傳來佳績，台灣小將共拿下2金、3...

桌球／世界青少年錦標賽傳捷報 台南市陳忞昕女雙摘金

2024年世界青少年桌球錦標賽(The ITTF World Youth Championships 2024 )晚間傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。