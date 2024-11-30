網球／約克維奇合影F1車手 墨瑞教頭喊話：該練球了

身為網壇「F4」最後一位的現役選手，約克維奇（Novak Djokovic）日前宣布與另一名「F4」成員墨瑞（Andy Murray）展開執教合作，在今天談到為何選擇墨瑞加入教練團時，約克維奇強調，希望找來一名曾經歷過他現在正在經歷事情的教練。

曾兩度拿下溫網冠軍的墨瑞，在今年巴黎奧運後宣告退休，不過他隨即找到新工作，在上周宣布將加入好友約克維奇的教練團，並在明年澳網正式執教約克維奇。

而約克維奇在今天受訪時也被問到選擇墨瑞加入教練團的原因時，他說：「在過去幾個月裡，我一直在思考下一個賽季的過程，並試圖弄清楚我在職業生涯的這個階段需要些什麼，在3月份時我跟我的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）結束合作，我們一直有很成功的合作經驗，所以過去6個月我花了不少時間來思考需要一名什麼樣的教練？以及誰適合？」

墨瑞與約克維奇(右)。 美聯社

約克維奇強調，他與團隊列出了幾個人選後，最終選擇了同為「F4」成員的墨瑞，「我意識到，對我來說最完美的教練，應該就是曾經歷過我正在經歷事情的人選，可能是一位多屆大滿貫冠軍得主，抑或是前世界球王。之後我們給墨瑞打了電話，他有點措手不及，幾天後他就接受了這個職務。」

約克維奇強調，這次與墨瑞的合作無疑對於每個人來說都是驚喜，「這對於網球界來說是令人興奮的消息，他是我最偉大的對手之一，我們在這項運動中所有最大的賽事都交手過，我已經迫不及待想上場為下個賽季做準備了。」

而在成為約克維奇的教練後，墨瑞也迅速轉換身份，在今天F1賓士車隊分享了一張羅素（George Russell）與約克維奇的合照中，「墨瑞教頭」隨即在下面回文表示，「他現在應該來球場練球囉。」

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