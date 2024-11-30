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路跑／王齊麟東吳國際超馬領跑有感 勾起兒時回憶

中央社／ 台北30日電
王齊麟。資料照
王齊麟。資料照

東吳國際超級馬拉松今年邀請兩屆奧運羽球雙打金牌得主王齊麟領跑，王齊麟今天表示，爸爸之前在東吳大學當教官，他小時候在東吳長大，重回熟悉校園，讓他覺得既懷念又開心。

2024東吳國際超級馬拉松今天登場，共有來自7國、共31名超馬好手參賽。

王齊麟今年受邀代言，並在開幕起跑儀式中下場共跑，重回東吳校園勾起他不少回憶。他接受中央社訪問時表示，爸爸之前在東吳大學當教官，目前仍在學校兼課，他透露，自己小時候都在東吳長大，跟著爸爸和東吳羽球校隊打球，回到熟悉的校園跟操場，讓他既懷念又開心。

東吳超級馬拉松是以校園為賽場的24小時超馬賽事，今天上午9時起跑，完賽時間為12月1日上午9時。

根據大會公布參賽名單，今年4月亞太錦標賽跑出265公里佳績的澳洲選手戈爾（Philip Gore），與2019年曾在東吳創下274公里佳績的西班牙選手羅培茲（Ivan Penalba Lopez），以及同樣擁有254公里成績的日本選手田中秀和同場較勁，角逐男子組的冠軍寶座。

女子組部分，今年大會邀請到前世界紀錄保持人、美國選手赫倫（Jacquelyn Camille Herron），為發揮實力，赫倫已提早一週來台適應，有機會打破東吳256公里的女子賽道紀錄。

台灣選手方面，由台灣女子全國紀錄（228公里）保持人林冠汝，和年初才創下48小時365公里全國紀錄的黃筱純進行雙姝對決。

王齊麟 羽球 超馬

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