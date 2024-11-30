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12強中華隊奪冠運彩賺2億？ 運彩公會：慘賠不止1.6億元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
網紅Cheap昨臉書表示，台灣奪冠，運彩贏了多少？「我猜運彩不但沒賠，反而賺了2億」。圖／翻攝自Cheap臉書
網紅Cheap昨臉書表示，台灣奪冠，運彩贏了多少？「我猜運彩不但沒賠，反而賺了2億」。圖／翻攝自Cheap臉書

中華隊在12強賽中奪冠，網紅Cheap表示「我猜運彩不但沒賠，反而賺了2億」、「你玩不過台彩」；運彩公會理事長何昱奇今跳出駁斥，網紅稱台灣運彩為「台彩」，要更正為「運彩」，經他估算賠2.4億元， 恐怕不止賠1.6億元。

網紅Cheap昨臉書表示，台灣奪冠，運彩贏了多少？台彩會賠錢嗎？「我猜運彩不但沒賠，反而賺了2億」；Cheap估算，依據運彩台日大戰不讓分、80/20法則，運彩贏2.24億元，若依據PTT鄉民26:74下注比例，那運彩贏1.7億元，並說「台彩這種賠率，你玩不過台彩der~」

對此，何昱奇說，台彩指的是公益彩券，由中國信託發行，專門銷售大樂透威力彩刮刮樂的商品，財政部管轄，盈餘分配是給國民年金及健保補助；運彩指運動彩券，由威剛科技發行，專門銷售全世界運動類型的比賽的為開盤產品，教育部管轄，盈餘分配是給台灣發展體育運動，例如多種球賽。

何昱奇指出，一、該場銷售四億，政府實體抽10%；網路抽12%，以均值11%計算，台灣運彩按銷售額，應繳納約4400萬元給體育署作為運動發展基金的盈餘分配；二、運彩必須給運彩券商按4億X經銷商6.25%=2500萬佣金。

三、銷售四億其中還有0.5%責任準備金要入危險準備金專戶4億X0.5%=200萬元。四、運彩在投標案中按營業額估計約1%來支持額外贊助台灣體育活動，運彩內部應提列約400萬贊助體育費用。五、運彩人事管銷及開盤成本約占1.5%=600萬管銷成本，估算上述1至5項加起來共8100萬元管銷費用。

何昱奇說明，若按照網紅說法30%投注中華隊，彩金為1.2億本金X2.2倍賠率=2.64億元；4億扣掉2.64億元獎金，以及8100萬元管銷費用，淨利潤約為5500萬。

何昱奇指出，若按他的說法，70%投注中華隊，4億扣除管銷8100萬元，並扣除彩金5.6億元，則為賠2.4億元， 恐怕不止賠1.6億元，因為還沒計算政府報酬、經銷商佣金、責任準備金及開盤公司管銷及體育贊助費用。

運彩公會理事長何昱奇（左）在中華隊奪冠後，兌現承諾發放500個雞排。圖／翻攝自何昱奇臉書
運彩公會理事長何昱奇（左）在中華隊奪冠後，兌現承諾發放500個雞排。圖／翻攝自何昱奇臉書
中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇。圖／本報資料照片
中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇。圖／本報資料照片

中華隊 國民 體育署

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