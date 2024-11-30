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拳擊／黃筱雯年終賽挺進金牌戰 今晚將與蒙古選手爭金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國拳擊好手黃筱雯。資料照
我國拳擊好手黃筱雯。資料照

我國拳擊好手黃筱雯，今天凌晨在英國舉行的世界拳總年終賽女子54公斤級4強賽中登場，最終以5：0擊退巴西選手查加絲（Tatiana Chagas），今天晚間將在金牌戰與杭州亞運銅牌好手蒙古選手埃蘇格（Oyuntsetsegiin Yesugen）爭金。

在巴黎奧運因為誤判無緣頒獎台的黃筱雯，在日前赴日移訓後轉往英國參加國際拳擊新組織世界拳擊總會舉辦的年終賽，並且一路過關斬將挺進到4強賽。

今天凌晨登場的4強賽，黃筱雯對手則為32歲的巴西好手查葛絲，她今年在巴黎奧運於16強賽就輸給南韓選手林愛智，兩人在今天的交手中，黃筱雯幾乎是一路壓制對手，最終也以5：0的壓倒性優勢取得金牌戰門票。

今天晚間黃筱雯也將在金牌戰登場，遭遇23歲的杭州亞運50公斤級銅牌得主、蒙古選手埃蘇格，對於黃筱雯這次赴日移訓後調整出好狀態，教練劉宗泰表示，這次移訓主要是針對對手出拳後的反應力以及對打中的體能控制進行調整。

亞運 拳擊 黃筱雯

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