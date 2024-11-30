電競／電競亞錦賽「傳說對決」 台灣隊摘銅
在泰國舉行的亞洲電競錦標賽，台灣隊以莊敬高職電競校隊的為班底，首度參加國際賽，就晉級「傳說對決」項目的勝部組決賽，可惜以0比2接連不敵泰國、越南，以銅牌作收。
台灣隊這次由莊敬高職電競校隊代表參賽，團隊成員平均年齡僅16歲，歷經昨天8至10小時激戰，一路過關斬將取得勝部組決賽門票。
台灣隊今天面對來勢洶洶、以職業隊班底泰國隊，先是以0比2落敗，隨後敗部決賽又以0比2輸給越南，拿下銅牌。
教練羅文廷接受中央社訪問時表示，陣中選手都沒有國際賽經驗，就連他也是第一次帶隊出征國際賽，他認為，昨天選手們發揮得不錯，但今天很可惜，可能因為首日賽程緊湊，體能有些下滑。
羅文廷認為，相較泰國、越南派出職業隊參賽，台灣隊選手經驗上較為欠缺，但至少有達到賽前設定的低標、拿下銅牌，因此他為選手打了80分。
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