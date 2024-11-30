電競／電競亞錦賽「傳說對決」 台灣隊摘銅

中央社／ 台北29日電

在泰國舉行的亞洲電競錦標賽，台灣隊以莊敬高職電競校隊的為班底，首度參加國際賽，就晉級「傳說對決」項目的勝部組決賽，可惜以0比2接連不敵泰國、越南，以銅牌作收。

台灣隊這次由莊敬高職電競校隊代表參賽，團隊成員平均年齡僅16歲，歷經昨天8至10小時激戰，一路過關斬將取得勝部組決賽門票。

台灣隊今天面對來勢洶洶、以職業隊班底泰國隊，先是以0比2落敗，隨後敗部決賽又以0比2輸給越南，拿下銅牌。

教練羅文廷接受中央社訪問時表示，陣中選手都沒有國際賽經驗，就連他也是第一次帶隊出征國際賽，他認為，昨天選手們發揮得不錯，但今天很可惜，可能因為首日賽程緊湊，體能有些下滑。

羅文廷認為，相較泰國、越南派出職業隊參賽，台灣隊選手經驗上較為欠缺，但至少有達到賽前設定的低標、拿下銅牌，因此他為選手打了80分。

延伸閱讀

競技疊杯亞錦賽 中華隊首日2金3銀入袋 

國泰世華與越南電子零售龍頭合作 搶攻小額信貸市場

電競／亞錦賽「傳說對決」 台灣目標力拚冠軍

棒球／中華隊勇闖U12亞錦賽冠軍戰 辜仲諒關心打氣

相關新聞

競技疊杯亞錦賽 中華隊首日2金3銀入袋 

中華疊杯代表隊94名選手近日前往馬來西亞參加「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」，首日賽事就傳來佳績，台灣小將共拿下2金、3...

桌球／世界青少年錦標賽傳捷報 台南市陳忞昕女雙摘金

2024年世界青少年桌球錦標賽(The ITTF World Youth Championships 2024 )晚間傳...

中信金控連14年獲推手獎肯定 陳江和站台謝企業助攻 

中國信託金融控股公司力挺台灣體壇，不僅支持國家隊征戰世界舞台、陪伴職業選手逐夢，更致力扎根基層體育發展，連續14年獲教育...

桌球／知道世界12強賽中華隊奪冠 馬龍預告可能有棒球交流

馬英九基金會邀請陸生團訪台，奧運桌球6金得主馬龍今天現身文化大學進行桌球交流，他透露，知道中華隊日前在世界12強棒球賽奪冠...

網球／盧彥勳青少年年終賽邁入第4年 32小將彰化競技

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」邁入第4年，延續台灣網壇傳奇盧彥勳信念傳承，為國內基層網球小選手打造國...

東吳超馬／重磅回歸王齊麟領跑 女子組三后對決有望打破賽道紀錄

東吳國際超級馬拉松即將在11月30日重磅回歸。今年共有來自7國共31名超馬好手參賽。今(29)日 下午舉辦行前記者會，繼去年因撞期2023超馬世界錦標賽停辦之後，今年東吳大學以嶄新賽道、縝密規劃及熱情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。