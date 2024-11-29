競技疊杯亞錦賽 中華隊首日2金3銀入袋 

中華疊杯代表隊94名選手近日前往馬來西亞參加「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」，首日賽事就傳來佳績，台灣小將共拿下2金、3銀，其中包括創會14年來首度奪下亞錦賽STACK OUT女子冠軍。

本屆亞錦賽參賽國家共有來自馬來西亞、台灣、南韓、新加坡、中國大陸、蒙古、日本、泰國、香港、菲律賓、澳大利亞，共11國家／城市，近500位選手共同挑戰。

本屆STACK OUT女子代表選手莊予琋，成為中華競技疊杯運動推廣協會創會14年來第一次在亞錦賽取得冠軍的女子選手，現場響起中華台北的頒獎聲，以及如雷的歡呼及鼓掌聲響，感動所有參與本場賽事的臺灣選手及家長們；莊予琋今天與媽媽在親子組也拿下第5名的佳績，雙人預賽更與隊友吳宇澤以第一名之姿入圍決賽。

疊杯有別於其他運動，因為有親子組比賽項目，所以家長對孩子的支持與黏著性比起其他運動更深，本屆亞錦賽是親子組數量最多的一場，共分三個歲數組，各取前十名，我國在各歲組都佔三個名次，其中10歲以下親子組雙人Cycle杜旻澔和媽媽李姸慧拿下第2名、莊予晴和媽媽邱淑玲收下第3名。

此外，這次賽事我國也有9位特教生組成2隊參賽，最終也奪下1金、2銀佳績，其中TAIWAN SUPERMAN隊，成員林宇恩、汪佑叡、蔣采芹、陳懷恩首日出賽即奪下徒手接力3-6-3金牌及徒手接力Cycle銀牌；另一隊TAIWAN SPIDERMAN隊成員羅弘輔、張濬謙、蔡易洋、宋惟森、廖志涵徒手接力Cycle奪1銀牌。

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