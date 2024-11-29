桌球／世界青少年錦標賽傳捷報 台南市陳忞昕女雙摘金
2024年世界青少年桌球錦標賽(The ITTF World Youth Championships 2024 )晚間傳來捷報，就讀台南市長榮中學陳忞昕，首度搭檔國泰人壽選手吳映萱，摘下U15女雙金牌。
這場賽事集合近32個國家、540多名各地青少年桌球好手參賽，11月22至29日在瑞典赫爾辛堡( Helsingborg, Sweden)舉行。
陳忞昕也闖進U15女子單打組四強賽，今日與來自中國河北的姚睿軒選手對抗爭奪資格。
市長黃偉哲表示，第一時間得知忞昕奪冠的消息感到非常欣慰，也立刻指派體育局聯繫教練張貼紅榜祝賀。
陳忞昕所收穫的豐碩果實是其經年累月、堅持不懈的訓練成果！除了本屆錦標賽外，國內外大大小小的桌球賽事都能看到忞昕身影，小小年紀即擁有不少賽事經驗，足見其下了多少的苦心、時間。
體育局長陳良乾表示，陳忞昕截至今日賽程全部結束，共拿下U15女雙金牌、女團銀牌、女單銅牌及混雙銅牌，表現優秀。
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