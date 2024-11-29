網球／盧彥勳青少年年終賽邁入第4年 32小將彰化競技

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」邁入第4年，延續台灣網壇傳奇盧彥勳信念傳承，為國內基層網球小選手打造國際級競技舞台，賽事廣邀全國16歲以下與14歲以下共32名男、女小將，11月30日、12月1日周末兩天，在彰化員林運動公園網球場對抗交流，本屆各組冠軍，同樣由台灣國際職業網球協會支持下，將獲得盧彥勳國際網球學院訓練一周的機會。

彰化縣副縣長林田富表示很榮幸連續4年與盧彥勳合作，在彰化員林搭建舞台，幫助國內年輕選手提升運動技能，將來對國際賽事更熟悉，有朝一日嶄露頭角，「希望我們國內年輕的網球好手，藉由這樣年終賽，可以共同競技、球技交流。」

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」走向第四年，邀請全台優秀的16歲以下及14歲以下、共32位男、女選手，分年齡與性別，各組各有8名選手，抽籤後分為兩組進行循環賽，各組第一對決爭取冠軍，各組第二對抗爭取季軍，各組冠軍獎金3萬元，賽事總獎金高達38萬元。

除了比賽以外，主辦單位更舉辦相關講座，安排台灣網壇傳奇、盧彥勳分享會，藉由他選手生涯經驗跟心路歷程，勉勵台灣青少年小將，朝夢想勇往邁進。

「每年來到員林這裡，真的是滿滿的感動，因為自己的理念要延續，需要大家一起努力。」盧彥勳很感謝彰化縣府、縣議會，以及展逸國際，許多單位連結一起，共同讓年終賽走向第四年，「我們慢慢做出一個成果，搭起這舞台，幫助年輕選手，將來他們贏得冠軍或者亞、奧運奪牌，再回來分享他的過往，不斷傳承，展望未來，這樣的理念就是我們當初為什麼要辦這賽事的主因。」

盧彥勳祝福參賽的學員，這場賽事同樣代表一整年辛勞的肯定與獎勵，「盼望在他們選手生涯中的這一小段道路，我們盡力去推他們一把，支持他們去突破，產生新的臺灣之光。」

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