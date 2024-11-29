東吳超馬／重磅回歸王齊麟領跑 女子組三后對決有望打破賽道紀錄

東吳國際超級馬拉松即將在11月30日重磅回歸。今年共有來自7國共31名超馬好手參賽。今(29)日 下午舉辦行前記者會，繼去年因撞期2023超馬世界錦標賽停辦之後，今年東吳大學以嶄新賽道、縝密規劃及熱情志工團隊，再度喜迎這場有著20屆輝煌歷史的國際大賽到來。

男子選手方面，今年四月亞太錦標賽跑出265公里佳績的澳洲選手菲力浦．戈爾，與曾於2019年在東吳創下274公里佳績的西班牙選手伊凡．羅培茲，以及同樣擁有254公里成績的日本選手田中秀和，將形成鐵三角對決，競爭男子組的冠軍寶座。

女子組今年難得請到前世界紀錄保持人，擁有270公里實力的美國選手傑奎琳.赫倫，她為了發揮實力已經提早一週來台適應，近況極佳，有希望打破東吳256公里的女子賽道紀錄。挑戰她的則是由2023年世界盃跑出254公里的女子亞軍烏克蘭選手埃琳娜舍甫琴科，和2022東吳超馬女子亞軍、2023在日本神宮外苑賽事跑出247公里紀錄的日本選手兼松藍子，女子組今年也將上演三后對決的精彩戲碼。

國內選手則是由台灣女子全國紀錄（228公里）保持人林冠汝，和年初才創下48小時365公里全國紀錄的黃筱純雙姝對陣，預計將兩人也將雙雙再創全國新紀錄！

好手雲集，同場較勁，預計將能在年終賽事中激發出最佳實力，今年也設立達標獎金，由南山人壽冠名贊助，藉以鼓勵選手能再創東吳金牌賽事榮耀！而超秦企業也贊助「就是嫩雞雞胸肉」，給予24小時超馬邀請賽選手們比賽時源源不斷的能量補給。

記者會邀請甫獲得年度總冠軍的中信兄弟球星出席，宣示支持運動永續及慈善公益的目標，預祝東吳超馬將能在賽事中激發出最佳實力，此外今年首度設立達標獎金，由南山人壽冠名贊助，藉以鼓勵選手能再創東吳金牌賽事榮耀！

歡迎校內外各界好友在現場觀看超馬選手的英姿風采之餘，也可以到校史室一遊，看到更多歷代影像圖文，分享東吳超馬的故事！

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