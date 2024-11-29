體育推手獎今表揚 林郁婷錄製影片感謝企業支持

教育部體育署今天表揚第16屆體育推手獎獲獎單位，感謝贊助及推廣體育活動的企業、團體與個人，高度讚譽並表揚他們的無私奉獻，是台灣體育活動最重要的「推手」。

今天表揚儀式行政院政務委員史哲蒞臨頒奬，期待推手奬得主所創造的典範，得以傳承與擴散，嘉惠更多體育選手及團體；而今年巴黎奧運奪下金牌的「世界拳后」林郁婷與教練曾自強也特別錄製影片，感謝企業對選手的支持與幫助。

體育署表示，「體育推手獎」獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類」則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。今年度在各方踴躍參與下，總收件數達126件，共計有66個獲獎單位，其中包含贊助類94件、推展類19件，創歷年新高。

教育部政務次長張廖萬堅表示，國家體育運動的發展，除政府資源挹注與推動外，同時也需民間與政府攜手提供進步動力，如最近的世界12強棒球賽，不僅是我國於本賽事的首座冠軍，亦是我國棒球史上首座一級賽事冠軍，振奮國人信心，也為我國寫下歷史新頁，今年巴黎奧運及巴黎帕運選手們的表現也十分精彩亮眼，這些選手中許多都是受惠於體育推手的贊助，各企業長期投入資源贊助體育運動，培育無數優秀選手。

在本年度66個獲獎單位中，有7家企業同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」3個獎項：也有14家首次加入體育推手的企業團體及2位首次參與推薦的推展類個人獎項獲獎人，足見每年均有新的體育推手，讓我國體壇榮耀接續傳承。

教育部近期致力於運動部的設立，已陸續完成階段性的工作目標，立法院於昨天進行運動部組織法等相關草案逐條審議，未來運動部將以「運動壯大臺灣」為願景，「1部1署3中心」推動全國運動業務，專責綜理全國運動政策，期待政府及民間共同攜手，未來能有更多的個人和團體加入運動推展的行列，讓基層體育扎根茁壯，提升國家在國際競技舞台上的競爭力。

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