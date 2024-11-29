最挺體育企業！富邦金控及子公司獲體育推手獎11項大獎 為企業之冠

教育部體育署於今(29)日舉辦113年度體育推手獎頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括11項大獎肯定，為獲獎企業之冠！富邦金控獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券均獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」；富邦產險獲「贊助類銀質獎」、「贊助類長期贊助獎」。富邦長期支持及推動臺灣體育發展，用心與成果備受肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦是國內最挺體育的企業之一，富邦金控及子公司致力推廣健康運動，年投入逾5億元資金，積極經營富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊，並冠名與主辦多項國際賽事，更重視「傳承與培育」精神，長期培育菁英選手。非常感謝體育署的肯定，富邦金控已連續16年榮獲行政院「體育推手獎」的肯定，更是台灣擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。未來，富邦也將持續支持體育發展，厚植台灣與國際接軌的重要軟實力，以品牌理念「正向力量 成就可能」具體落實企業支持運動的決心。

富邦金控連續16年榮獲「體育推手獎」肯定 攜手體壇Run For Green

富邦金控體育推手獎獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項，行政院史哲政務委員(左2)頒獎予富邦金控人資長劉菁宜資深副總經理(左3) ，並與富邦悍將球員王正棠(左1)、李宗賢(左4)合影。富邦金控提供

今年富邦金控連續第3年同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項。富邦金控2009年起贊助「臺北馬拉松」，迄今已長達16年，2020年至今更連續五年贊助新北市「萬金石馬拉松」。富邦金控更自2020年起主動響應聯合國「運動拯救氣候倡議行動 (Sports for Climate Action)」，攜手合作賽事綠色轉型，並於2021年發起「Run For Green」ESG倡議計劃，目標在五年內為台灣種下10萬棵樹，與跑者一同奔向永續未來。

為了支持台灣國球成長發展，建立棒球運動人才庫，富邦自1993年起支持「富邦公牛隊」，迄今已長達32年。富邦公牛隊培育眾多優秀選手，堪稱國內體壇搖籃，自1998年至2024年，富邦公牛隊旗下近百位球員投入職棒隊伍，富邦悍將陣中王勝偉、王正棠、范國宸、江國豪等好手皆來自富邦公牛隊；近二十年來，富邦公牛隊畢業球員投身基層棒球服務者也超過百位。

富邦人壽連續八年榮獲「贊助類金質獎」及三度獲「長期贊助獎」肯定

富邦人壽體育推手獎獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」，教育部張廖萬堅政務次長(左)頒獎予富邦人壽李忠副總經理(右)。富邦金控提供

富邦人壽以培育與傳承的核心精神支持運動賽事，為了讓臺灣體壇保有充足量能，從大專校園賽事到職業、國際賽事多元經營，並與各界合作共同推廣促動關注。富邦人壽從2017年開始，持續贊助職棒富邦悍將棒球隊（Fubon Guardians）長達八年，力挺台灣棒球成長發展，致力蓬勃國內運動風氣與各項運動推展成效，展現富邦人壽對台灣棒球的長期支持與承諾。

此外，富邦人壽亦長期力挺臺北富邦勇士籃球隊，除推廣籃球、棒球外，更支持國內各大馬拉松運動賽事，透過多種平台倡議運動平權、公平待客及金融防詐三大理念，導入企業ESG等重要議題，積極打造低碳永續賽事，提升全民運動風氣的同時，也實踐「正向力量 豐富生命」的品牌精神。

台北富邦銀行連年榮獲「贊助類金質獎」及「贊助類長期贊助獎」殊榮

富邦人壽體育推手獎獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」，教育部張廖萬堅政務次長(左)頒獎予富邦人壽李忠副總經理(右)。富邦金控提供

台北富邦銀行長期支持國內體育發展，贊助棒球、籃球、高爾夫、馬拉松等多項國人熱衷的運動。2014年起贊助臺北富邦勇士籃球隊，勇奪P. LEAGUE+聯盟2020-2023三賽季總冠軍的連霸紀錄。北富銀1993年起贊助國立台灣體育運動大學之甲組成棒「富邦公牛隊」，持續支持棒球運動，從少棒、青少棒、青棒、成棒到職棒，致力培育潛力選手，提升國內基層棒球競爭力。

北富銀亦跨域結合金融與運動，打造大台北地區首家職棒及職籃主題分行，同時發揮金融專業職能，2023年起舉辦「悍將小富翁理財營」，邀請國小及國中棒球隊至北富銀悍將主題分行參訪，與富邦悍將明星球員相見歡，並協助小球員們瞭解分行運作、進行小小行員體驗活動，落實聯合國永續發展目標SDG 3促進健康與福祉、SDG 4優質教育。

富邦產險守護體育環境 獲雙獎肯定

富邦產險體育推手獎獲頒「贊助類銀質獎」、「贊助類長期贊助獎」，中華奧林匹克委員會林鴻道主席(左)頒獎予富邦產險曾義陽資深副總經理 (右)。富邦金控提供

富邦產險以企業力量推動台灣體育發展，除長期贊助各項賽事，亦積極支持「富邦悍將棒球隊」及「台北富邦勇士籃球隊」之發展，展現對台灣體育產業的持續承諾，及守護優秀體育人才的決心，於本次榮獲「贊助類銀質獎」、「贊助類長期贊助獎」。

除支持專業體育盛事，隨著近年戶外運動熱潮興起，富邦產險秉持保險專業，發揮核心職能，積極推動安全健康的運動風氣，開發多元化保險商品，以符合民眾對於單車、路跑、登山、海域活動等上山下海的休閒活動之需求，貼心守護民眾安全與運動樂趣。富邦產險展望未來，將持續投入資源，以具體行動為台灣打造優質體育環境。

富邦證券長期贊助運動活動 力挺體育發展

富邦證券體育推手獎獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」，教育部張廖萬堅政務次長(左)頒獎予富邦證券胡世芬資深副總經理 (右)。富邦金控提供

富邦證券長年支持各類體育競賽與活動，贊助國內職棒、職籃球隊及多位台灣運動選手，讓國內體壇人才有機會站上世界舞台。此外，富邦證券更將資源投入基層運動，向下培育潛力選手，為台灣體壇注入正向能量，因此榮獲113年體育推手獎之「贊助類金質獎」及「贊助類長期贊助獎」兩項殊榮。

為力挺國內職業運動發展，富邦證券連續7年攜手富邦悍將球隊舉辦「G！POP流行音樂節」主題日活動，並將運動與社會公益結合，邀請偏鄉學童到場觀賽。富邦證券今年更將活動結合反詐家庭日主題，提升現場球迷的識詐、阻詐意識，共吸引超過4萬人進場觀賽，創下7年以來新高紀錄。

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