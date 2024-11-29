澳網／曹家宜亞太區外卡賽女雙奪冠 1月前進墨爾本公園

2025澳洲網球公開賽亞太區外卡賽今天進行女雙決賽，我國巴黎奧運國手曹家宜與泰國搭檔普利佩契（Peangtarn Plipuech）遭遇中國大陸組合湯千慧／鄭嫵，最終以7：5、4：6、10：3勝出，搶下明年澳網女雙外卡。

明年澳網亞太區外卡賽本周在大陸成都舉行，我國這次有何承叡、曹家宜兩人參賽，其中曹家宜日前在女單止步後，與泰國搭檔普利佩契則是在女雙四強賽擊敗日本大前綾希子／瀬間詠里花，挺進到今天的決賽，只要再贏就能取得明年澳網外卡。

而今天曹家宜／普利佩契則是對上第二種子的湯千慧／鄭嫵，雙方在首盤賽事就展開激烈拉鋸，儘管大陸組合在第7局率先破發，但曹家宜／普利佩契在第8局隨即回敬破發扳平，並且在關鍵第12局再度破發得手，以7：5先下一城。

第二盤大陸組合雖然一度取得2：0領先，儘管曹家宜／普利佩契也隨即作出調整，但第二盤仍是讓湯千慧／鄭嫵以6：4扳平戰局，將比賽帶入超級搶十，最終曹家宜／普利佩契也頂住壓力，以10：3勝出，搶下明年澳網女雙外卡資格。

商品推薦