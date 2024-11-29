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網球／斯威雅蒂也傳禁藥風波 服用遭污染藥物禁賽1個月

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
波蘭前世界球后斯威雅蒂。 美聯社
波蘭前世界球后斯威雅蒂。 美聯社

國際網球誠信組織（ITIA）在今天宣布，曾拿下5座大滿貫冠軍的波蘭前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），在今年8月因為未通過賽外藥檢，並在近日承認因為時差與睡眠問題，使用了一種受到污染的合法非處方褪黑激素，因而違反禁藥規定，將接受1個月的禁賽。

斯威雅蒂在今年10月從世界球后寶座退下後，年終賽也在小組賽就止步，無緣衛冕，而在賽季落幕後，今天卻傳出斯威雅蒂將因為禁藥問題遭到禁賽一個月的消息。

ITIA宣布，斯威雅蒂在8月時未能通過賽外藥檢，而她也解釋是因為使用了一種名為TMZ的合法非處方褪黑激素受到污染，導致未能通過藥檢，儘管這樣的說法被ITIA接受，但仍將對她處以禁賽一個月的處分。

而今年9月12日至10月4日斯威雅蒂就曾被短暫禁賽並因此缺席了3站賽事，目前僅剩下8天待執行，在當前已經沒有賽事在進行的情況下，斯威雅蒂的出賽也將不會受到影響。

對於做出這樣的懲處，ITIA也解釋斯威雅蒂的禁藥問題處在違規的最低端，並沒有重大過錯或是疏失，不過斯威雅蒂在藥檢未通過後的第一站比賽，也就是辛辛那提公開賽的15萬8944美元獎金也將遭到沒收。

談到遭到禁賽，斯威雅蒂透過社群表示，「在過去2個半月來，我受到ITIA的嚴格訴訟，同時也證實了我的清白，這是我職業生涯中第一次禁藥測試呈現陽性反應，這也顯示出一種我從未聽過且禁藥含量很低的藥物，但這將讓我這一生的努力都遭受質疑，讓我和我的團隊都必須面對極大的壓力與感到焦慮，現在一切都解釋清楚了，我可以重新做我喜歡的事情了。」

而斯威雅蒂的禁藥案也是今年網壇第二起備受關注的禁藥案，世界球王辛納（Jannik Sinner）今年3月也兩度未通過藥檢，兩位網壇新生代巨星相繼出現禁藥問題，也讓人們對於這項運動的聲譽提出質疑。

對此，ITIA執行長摩爾豪斯（Karen Moorhouse）說：「這些並非故意使用禁藥的案件，我們會盡量釐清他們是否無意違反規定的狀況，所以我認為這並不會引發網球迷的擔憂，我們對於這些事情也保持公開、透明的態度，也說明了我們在禁藥計畫上的廣度與深度。」

斯威雅蒂 辛納

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