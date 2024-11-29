電競／亞錦賽「傳說對決」 台灣目標力拚冠軍

在泰國舉行的亞洲電競錦標賽，台灣代表隊在「傳說對決」項目的勝部組4強戰，以2比0力退哈薩克，有機會晉級明天的最終總決賽，將冠軍帶回台灣。

2024亞洲電競錦標賽在泰國曼谷舉行，其中在「傳說對決」項目將9支戰隊分成兩組，取分組前兩名晉級季後賽，採雙敗淘汰制，除了最終總決賽是BO5（5戰3勝）外，其餘皆是BO3（3戰2勝），而台灣代表隊在分組賽與越南、香港、澳門及寮國同在B組。

這次的台灣代表隊以莊敬高職電競校隊為班底，由教練Arby（羅文廷）領軍，選手則包含凱薩路Weilunn（呂維倫）、打野P（潘文弘）、中路Duanyu（陳段聿）、魔龍路Wuliuuu（林子安）及輔助Shao（林劭洋）。

台灣隊在分組賽取得完美地4勝0負，以分組龍頭之姿攜手越南、泰國及哈薩克挺進季後賽，並在勝部組4強以2比0順利擊敗哈薩克，明天將與泰國正面交鋒，爭取最終總決賽的門票。

教練羅文廷接受中央社採訪時表示，10月下旬收到亞洲電競錦標賽的邀請，通過選拔賽的考驗後，如願得到代表台灣征戰的資格。羅文廷認為，這5名選手皆具備職業的潛力，因此期望他們將每場比賽當作最後1場，把握難得出國機會，「今天發揮地中規中矩，回去再把失誤重新看一遍，希望力拚冠軍。」

商品推薦