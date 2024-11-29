桌球／世界青少年錦標賽 陳忞昕闖進U15女單4強

中央社／ 台北28日電

台灣小將陳忞昕、吳映萱在迎接世界青少年桌球錦標賽U15女雙決賽前，今天各自先在女單8強上陣，陳忞昕以直落4橫掃印度選手，闖進4強，而吳映萱以1比4不敵德國選手，無緣晉級。

在瑞典舉辦的世界青少年桌球錦標賽，吳映萱與陳忞昕幫助台灣在U15女子組團體賽摘銀後，女雙也前進決賽，確定至少銀牌起跳，其中陳忞昕更是大豐收，混雙還進帳1銅。

陳忞昕今天在U15女單8強登場，對手為印度選手達斯（Syndrela Das），雙方前一次過招就是在女團8強，陳忞昕當時歷經5局大戰才險勝。

有了前次交手經驗，陳忞昕似乎駕輕就熟，前3局以11比8、11比6、11比6拿下，第4局面對對手頑強抵抗，被化解5個賽末點，所幸陳忞昕及時穩住陣腳，以15比13贏得勝利。

另一場U15女單8強，吳映萱面對德國的板垣心春，儘管以11比8拔得頭籌，但隨後連丟4局，以局數1比4落敗。

至於U19男單部分，郭冠宏8強出戰剛在混雙摘金的中國選手黃友政，雖以11比7先下一城，但第2、3局在各以10比12、11比13讓出後，士氣受挫，隨後以0比11丟掉第4局。

已無退路的郭冠宏，第5局以11比8延長戰線，可惜第6局無力改變戰局，以3比11敗下陣來。

教練黃聖盛表示，第2、3局是關鍵，「跟中國隊打，必須抓住那一瞬間的機會，不然一旦被適應了都會很難打。」

郭冠宏

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