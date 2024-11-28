快訊

鄭英耀駁高中生「心智不成熟」說法 賴士葆：真的有聽到官員說

台股下跌35點收22,298點 台積電漲5元收1,005元

日職／辰己涼介又出怪招了！「全身金」領金手套獎震撼全場

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／新手上路請注意！李洋終於考到駕照 透露最近認真做這事

聯合新聞網／ 綜合報導
李洋開心考上駕照了。圖擷自李洋/Lee Yang
李洋開心考上駕照了。圖擷自李洋/Lee Yang

拿下東京、巴黎奧運男雙金牌的羽球好手李洋，退役擔任教師後，曾表示有3大目標要先完成，其中一項是考駕照。27日他在臉書曬出與剛到手的駕駛執照合影，開心表示：「新手上路請多指教」。

金牌羽球好手李洋開心在臉書宣布「終於考到駕照了！」巴黎奧運羽球男雙奪金後退役擔任教師的李洋，曾透露有3大目標要先完成，其中一項就是考駕照，現在目標終於達成，開心秀出駕照，謙虛表示「新手上路請多指教」，也透露自己的交通動線多數是「林口到台北」，幽默提醒「各位用路人最近請小心駕駛」。

貼文曝光，許多網友紛紛留言喊「恭喜」、「行車平安」、「可以載齊麟了」、「打球時反應那麼好，想必開車也不會差到哪」、「在屁股貼一張『李洋in car』應該大家都會閃很遠，不會有人撞你了」、「如果撞到我，沒關係，跟我拍張照簽個名就行了」、「很好奇，在正式考試之前，也會跟比賽一樣，暫時不刮鬍子嗎？」、「期待與你某路口停等紅燈見」。

也有人發現李洋退役後身形似稍有改變，「好像有比較瘦了喔」、「哥你是不是回春了，越來越年輕餒」、「感覺你沒有比賽的壓力，變年輕了」、「不刮鬍子變成一種儀式感了，最近瘦好多喔～帥度再升級」、「這是20歲的照片嗎？」

李洋和王齊麟在巴黎奧運完成羽球男雙史無前例的連霸，12月11日開打的BWF年終賽將是「麟洋配」的最後合體。李洋日前受訪時曾表示，備戰年終賽最近有認真跑步，「我現在努力不受傷就可以了，年終賽真的是最後一次，沒有再來了。」

李洋 王齊麟 羽球 駕照

延伸閱讀

羽球／東京是福地！李洋看棒球12強奪冠印象最深這一幕

賴總統贈匾給奧運雙金牌李洋 金門宗族辦隆重晉匾儀式

羽球／備戰BWF年終賽 王齊麟：真的是麟洋配最終戰

羽球／屏東大同高中分享心路歷程 李洋：決不放棄

相關新聞

羽球／新手上路請注意！李洋終於考到駕照 透露最近認真做這事

拿下東京、巴黎奧運男雙金牌的羽球好手李洋，退役擔任教師後，曾表示有3大目標要先完成，其中一項是考駕照。27日他在臉書曬出與剛到手的駕駛執照合影，開心表示：「新手上路請多指教」。

拳擊／林郁婷國際賽再受委屈 侯友宜籲政府站出來

「金牌拳后」林郁婷赴英國參加國際拳擊新組織「世界拳擊總會」舉辦的年終賽，卻遭質疑參賽資格，決定退賽抗議。新北市長侯友宜昨...

網球／每天起床先吞藥 阿根廷名將退役後仍「活在夢魘」

世界排名曾高居第3位的阿根廷網球名將迪爾波卓（Juan Martin del Potro），2022年因膝蓋傷勢宣布退役...

拳擊／拳總質疑性別 林郁婷主動退賽

「金牌拳后」林郁婷赴英國參加國際拳擊新組織「世界拳擊總會」舉辦的年終賽，卻遭世界拳總質疑參賽資格，她的團隊提出配套卻遭拒...

聚焦國際體育成就 中華奧會辦成果分享會

教育部體育署與中華奧會今天共同舉辦「2024國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」，活動聚焦於「國際綜合性賽事」、「國際事...

拳擊／林郁婷退出年終賽 體育署：將主動出擊捍衛參賽權

我國金牌拳后林郁婷赴英國雪菲爾參加拳擊新組織世界拳總舉辦的年終賽，卻因世界拳總的醫療資訊保密程序尚未到位，導致林郁婷團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。