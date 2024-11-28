羽球／新手上路請注意！李洋終於考到駕照 透露最近認真做這事

拿下東京、巴黎奧運男雙金牌的羽球好手李洋，退役擔任教師後，曾表示有3大目標要先完成，其中一項是考駕照。27日他在臉書曬出與剛到手的駕駛執照合影，開心表示：「新手上路請多指教」。

金牌羽球好手李洋開心在臉書宣布「終於考到駕照了！」巴黎奧運羽球男雙奪金後退役擔任教師的李洋，曾透露有3大目標要先完成，其中一項就是考駕照，現在目標終於達成，開心秀出駕照，謙虛表示「新手上路請多指教」，也透露自己的交通動線多數是「林口到台北」，幽默提醒「各位用路人最近請小心駕駛」。

貼文曝光，許多網友紛紛留言喊「恭喜」、「行車平安」、「可以載齊麟了」、「打球時反應那麼好，想必開車也不會差到哪」、「在屁股貼一張『李洋in car』應該大家都會閃很遠，不會有人撞你了」、「如果撞到我，沒關係，跟我拍張照簽個名就行了」、「很好奇，在正式考試之前，也會跟比賽一樣，暫時不刮鬍子嗎？」、「期待與你某路口停等紅燈見」。

也有人發現李洋退役後身形似稍有改變，「好像有比較瘦了喔」、「哥你是不是回春了，越來越年輕餒」、「感覺你沒有比賽的壓力，變年輕了」、「不刮鬍子變成一種儀式感了，最近瘦好多喔～帥度再升級」、「這是20歲的照片嗎？」

李洋和王齊麟在巴黎奧運完成羽球男雙史無前例的連霸，12月11日開打的BWF年終賽將是「麟洋配」的最後合體。李洋日前受訪時曾表示，備戰年終賽最近有認真跑步，「我現在努力不受傷就可以了，年終賽真的是最後一次，沒有再來了。」

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