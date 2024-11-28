拳擊／林郁婷國際賽再受委屈 侯友宜籲政府站出來

「金牌拳后」林郁婷赴英國參加國際拳擊新組織「世界拳擊總會」舉辦的年終賽，卻遭質疑參賽資格，決定退賽抗議。新北市長侯友宜昨天發文力挺林郁婷外，今天受訪也說，相信這個決定很困難，他認為，為選手喝采慶祝錦上添花過程中，政府更該雪中送炭，要為選手們受到不公平待遇站出來。

國際拳擊新組織「世界拳擊總會」舉辦的年終賽是林郁婷奧運金牌後的首場賽事，不料卻遭到世界拳總質疑參賽資格，她的團隊提出配套卻遭拒絕，最終決定退賽。

新北市長侯友宜力挺林郁婷。記者葉德正／攝影

對於世界拳總做法，侯友宜直言「太惡意、太過分」，郁婷跟自強教練決定棄賽抗議，相信這個決定非常艱難，他也說，在喝采慶祝、錦上添花過程中，政府更該雪中送炭，選手們受到不公平待遇，政府要站出來，透過行政程序、法律手段來保障選手參賽權利。

侯友宜說，林郁婷是新北的女兒，從小到大都在新北，新北一定會全力相挺，保護他們讓在國際上繼續為國爭光「郁婷加油、妳真棒！」。

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