網球／每天起床先吞藥 阿根廷名將退役後仍「活在夢魘」
世界排名曾高居第3位的阿根廷網球名將迪爾波卓（Juan Martin del Potro），2022年因膝蓋傷勢宣布退役，兩年後的他卻無法好好享受退休生活，他在社群上透過影片透露，日常生活並非如自己想像，每天早上起床就是先吞6、7顆藥來舒緩身體不適，就像活在永遠不會結束的夢魘中。
迪爾波卓2009年美網決賽擊敗「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），成為近代少數能突破「三巨頭」大滿貫霸業的球員；他也是2012年倫敦奧運銅牌得主，4年後的里約奧運再帶回一面銀牌，但2018年上海名人賽時傷到髌骨，2019年皇后草地賽又發生膝蓋骨折意外，之後就再沒出賽紀錄，最終在2022年家鄉賽事阿根廷公開賽後退役。
光是膝蓋手術就進行了4次，迪爾波卓還有過腕傷問題，儘管退役後仍要每天與可怕傷痛共存，36歲的他透露，每天早上一起床就要先服用胃藥、抗發炎藥、抗焦慮等藥物，這些藥物讓他體重增加，讓他必須改變飲食內容，也無法從事原本熱愛的足球和板球。
「醫生說（皇后草地賽）受傷後的3個月，我就能再比賽了，我甚至簽了3場年底的室內賽。從那刻開始，我再也不能無痛走樓梯，開車會痛，睡覺也會痛，這就像不會結束的夢魘。」迪爾波卓說。
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