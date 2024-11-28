拳擊／世界拳總：現行參賽資格政策不妨礙林郁婷參賽

世界拳擊總會（WB）年終賽27日至30日在英國舉行，傳出巴黎奧運金牌得主林郁婷參賽資格遭質疑。世界拳總回應中央社詢問指出，現行參賽資格政策不妨礙林郁婷參賽。

巴黎奧運金牌得主林郁婷參加在英國舉辦世界拳總年終賽，參賽資格遭質疑，體育署表示，因大會醫療資訊保密程序未到位，團隊經討論後退賽，盼世界拳總能擬定安全有效的內控制度。

世界拳總一名發言人表示，選手由各國拳擊協會選拔，「該名拳擊手（林郁婷）未登記參賽」。世界拳總的回應文字標題顯示，此回應是參考媒體報導所載台灣體育署的發言。

這名發言人指出，世界拳總將選手擺第一，運動員的安全絕對是最重要的。世界拳總認識到「性別明確」（gender clarity）是一個極度複雜的議題已有相當時間，而這個議題牽涉重大福祉考量。

發言人表示，世界拳總醫療委員會有一個專門的工作小組致力於審視這個領域的「每一個面向」，以利世界拳總強化政策，確保相關政策以選手健康為優先、落實運動誠信，同時努力使這項運動盡可能具包容性。

世界拳總去年4月成立，背景為受俄羅斯勢力影響日深的國際拳擊總會（IBA）遲未能解決財務不透明、貪腐、治理不當、賽事公正性受質疑等問題，最終遭國際奧林匹克委員會（IOC）撤銷承認。

與IBA關係緊張多年的IOC曾敦促各國拳擊協會儘速成立一個新的國際總會，以取代IBA。應運而生的世界拳總目前致力確保拳擊的奧運競技項目地位、爭取2028年洛杉磯奧運納入拳擊競賽，以及推動世界拳總取得奧運拳賽籌辦權。今年5月，世界拳總已與IOC就相關議題召開首場正式會議。

體育署長鄭世忠27日透過新聞稿指出，林郁婷今年已獲得國際奧會力挺，她是女性，符合所有參賽資格，順利參加拳擊女子組的賽事並摘下金牌，「但很遺憾，因世界拳總剛成立，尚在摸索各項會務運作機制，因此未能像國際奧會有明確規範政策保障選手權益，並且世界拳總醫療委員會方面也無完整的資訊與保密程序，可以保障我方遞交林郁婷完整醫療資訊。」

體育署表示，林郁婷同意在英國當地接受完整醫療檢查，仍不被世界拳總接受，為避免林郁婷遭二度傷害，教練曾自強、拳擊協會秘書長彭俊銘、中華奧會福祉官陳怡安討論後，決定先主動退出這次賽事。對於林郁婷團隊決定，體育署表達尊重。

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